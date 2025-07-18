Kripto dünyası için tarihi an: Trump kripto para yasasını imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para piyasaları için beklenen yasal çerçeve sonunda oluşturuldu. Başkan Trump, stablecoin piyasasını hedef alan ve sektöre yönelik ilk büyük federal düzenleme olan GENIUS Yasasını Beyaz Sarayda imzalayarak yürürlüğe soktu. Bu gelişme, dijital varlıkların geleceği için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Stablecoin Piyasası İçin Yeni Dönem: Trump Kripto Düzenlemesini İmzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenen törenle kripto para sektörüne yönelik ilk kapsamlı düzenleme yasası olan GENIUS Yasasını imzaladı. Yasa, 250 milyar dolar büyüklüğündeki stablecoin piyasası için düzenleyici çerçeve oluşturuyor.

Temsilciler Meclisinde 206 Cumhuriyetçi ve 102 Demokrat milletvekilinin oylarıyla kabul edilen yasa, değeri dolar gibi varlıklara sabitlenmiş dijital para birimi olan stablecoinlerin düzenlenmesini sağlıyor. Trump, Doğu Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde "Çok önemli bir yasa olan GENIUS Yasası için çok çalıştık. Adını benden almışlar." diyerek espri yaptı.

Törene Kongre üyeleri ile Robinhood, Tether ve Gemini gibi kripto para şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Yasanın kabulü, muhafazakâr kanadın muhalefeti nedeniyle hafta başında belirsizliğe düşmüştü. Meclis Başkanı Mike Johnson'ın bildirdiğine göre 12 Cumhuriyetçi milletvekili yasaya karşı çıkmıştı.

Trump, muhalif milletvekillerini tek tek arayarak ikna ettiğini belirtti. Trump açıklamasında, "İyi haber şu ki, aradığımda 'Merhaba Jim, nasılsın?' dediğimde 'Efendim, oyum sizin' yanıtını aldım. Sadece biraz ilgi gösterilmesini istiyorlar." dedi. Trump ayrıca Başkan Yardımcısı JD Vance'in de yasanın geçmesi için gece geç saatlere kadar telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

Kongre, Cumhuriyetçilerin "Kripto Haftası" olarak adlandırdığı dönemde iki kripto para yasasını daha onayladı. Clarity Yasası stablecoin dışındaki dijital emtiaları düzenlerken, Anti-CBDC Surveillance State Yasası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) doğrudan Amerikalılara merkez bankası dijital parası vermesini engelliyor.