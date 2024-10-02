Kripto dünyası patent trollerine karşı birleşiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto dünyası patent trollerine karşı birleşiyor

Kripto dünyası patent trollerine karşı birleşiyor

Kripto Para Açık Patent İttifakı (COPA) ve Unified Patents, Blockchain teknolojisindeki inovasyonu tehdit eden "patent trollerine" karşı güçlerini birleştirdi. "Blockchain Bölgesi" adını verdikleri yeni kampanyaları, NFT'lerden akıllı sözleşmelere kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor ve sektördeki yaratıcılığı korumayı hedefliyor.

02.10.2024 10:33
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Kripto para dünyasında patent savaşları yeni bir boyut kazanıyor. COPA ve Unified Patents'in bu stratejik ortaklığı, sektördeki inovasyon ve gelişimi tehdit eden patent trollerine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturmayı amaçlıyor.

Blockchain Teknolojisinde Patent Sorunları Kızışıyor

COPA ve Unified Patents'in başlattığı "Blockchain Bölgesi" kampanyası, kripto para ve Blockchain dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu girişim, uygulamayan kuruluşların (NPE) kontrolündeki patentleri hedef alıyor. NPE'ler, genellikle "patent trolleri" olarak adlandırılıyor. Bu kuruluşlar, patentleri kullanmak yerine sadece lisanslama veya dava yoluyla kazanç peşinde koşuyor.

Unified Patents verilerine göre geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm patent davalarının yüzde 58'i bu kuruluşlar tarafından açıldı. Bu davaların yüzde 95'i teknoloji şirketlerini hedef aldı. Bu durum, Blockchain ve kripto para alanının inovasyon ve gelişimini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Coinbase hukuk başkanı Paul Grewal, konuyla ilgili açıklamasında "Patent trolleri inovasyon yolundaki engellerdir. Topluluğun kripto ekonomisini inşa etme işine devam edebilmesi için bunların durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sektördeki büyük oyuncuların patent trollerine karşı ortak bir tutum benimsediğini ortaya koyuyor.

"Blockchain Bölgesi" kampanyası, özellikle NFT'ler, dijital cüzdanlar ve akıllı sözleşmeler gibi Blockchain teknolojisinin temel bileşenlerini kapsıyor. Bu geniş kapsam, kampanyanın Blockchain ekosisteminin tamamını koruma altına alma amacını gösteriyor.

Unified Patents CEO'su Kevin Jakel, bu iş birliğinin önemini vurguladı. Jakel "Bu ortaklık, kripto sektörünün ekonominin diğer sektörlerini etkileyen, çok yaygın olan asılsız patent iddialarından engellenmeyeceğini sağlıyor." açıklamasında bulundu.

COPA ve Unified Patents'in "Blockchain Bölgesi" kampanyası, bu tür anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmayı ve Blockchain teknolojisindeki inovasyonu korumayı hedefliyor. Bu girişim, kripto para ekosisteminin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, NFT, Son Dakika

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