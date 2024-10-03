Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti

Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti

SEC Yaptırım Direktörü Gurbir S. Grewal, üç yıllık görev süresinin ardından 11 Ekim'de kurumdan ayrılacağını duyurdu. Grewal'in görev süresi boyunca yaklaşık 100 kripto şirketine dava açıldı ve 20 milyar doların üzerinde ceza uygulandı. Bu ayrılık, kripto sektöründe SEC'in yaklaşımına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

03.10.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto yaptırım direktörü Gurbir S. Grewal'in ayrılığı, SEC'in kripto para birimlerine yönelik "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımının eleştirildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Coinbase, Kraken ve Ripple Labs gibi önde gelen kripto para şirketlerine açılan davalar, sektörde SEC'in tutumuna karşı artan bir tepkiye yol açmıştı. Bu gelişme, kripto düzenlemelerinin geleceği konusunda yeni sorular doğuruyor.

SEC'in Kripto Yaptırım Direktörü Grewal İstifa Etti

SEC Başkanı Gary Gensler, Grewal'in ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Her gün, yatırımcıları en iyi nasıl koruyacağını ve piyasa katılımcılarının zaman içinde test edilmiş menkul kıymetler yasalarımıza uymalarına nasıl yardımcı olacağını düşündü." ifadelerini kullandı. Gensler, Grewal'in korkusuzca ve tarafsızca hareket eden bir bölüme liderlik ettiğini ve gerçekleri ve yasayı nereye götürürse götürsün takip ettiğinin altını çizdi.

Grewal görev süresi boyunca, kripto para dünyasında önemli tartışmalara tanıklık etti. SEC'in tüm kripto tokenlarının menkul kıymet olduğu iddiası, sektörde ve mahkemelerde ciddi itirazlarla karşılaştı. Özellikle Ripple Labs davası, bu iddianın sorgulanmasına yol açtı ve bazı kripto varlıklarının menkul kıymet olmayabileceği görüşünü güçlendirdi.

Grewal döneminde SEC, sadece kripto şirketleriyle kalmayıp ünlü isimlere de yaptırımlar uygulamıştı. Kim Kardashian ve Floyd Mayweather Jr. gibi ünlüler, kripto projeleriyle ilgili yaptıkları reklamlar nedeniyle cezalarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, SEC'in kripto sektörüne yönelik geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini gösterdi.

Grewal'in yerine geçici olarak Sanjay Wadhwa'nın atanması bekleniyor. Wadhwa'nın, Grewal'in politikalarını devam ettirip ettirmeyeceği veya SEC'in kripto yaklaşımında bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu. Sektör uzmanları, bu değişimin kripto regülasyonlarının geleceğini şekillendirebileceğini düşünüyor.

Kripto sektörü temsilcileri, Grewal'in ayrılışına farklı tepkiler gösterdi. Bazıları bu durumu, SEC'in kripto politikasında olası bir yumuşama işareti olarak yorumlarken diğerleri temkinli bir yaklaşım benimsedi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong gibi sektör liderleri, SEC'in yaklaşımını daha önce sert bir şekilde eleştirmişti.

Grewal'in ayrılışı, kripto para birimlerinin regülasyonu konusunda küresel bir tartışmanın yaşandığı bir döneme denk geliyor. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi ve diğer ülkelerin kripto politikaları, bu alandaki belirsizliği gidermeye çalışırken, SEC'in yeni yönetiminin alacağı kararlar, küresel kripto politikalarını da etkileyebilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:40 ’’Bana dokunamazsın, fabrikalarım var’’ diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım ''Bana dokunamazsın, fabrikalarım var'' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım
17:14 Fenerbahçe’nin TFF’ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın’ın FIFA kokartı elinden alındı Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 12:04:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement