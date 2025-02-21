Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti

Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF\'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti

Brezilya, XRP tabanlı ilk spot ETF'yi onaylayarak kripto yatırımcıları için yeni bir fırsat sunuyor. Hashdex'in Nasdaq XRP Endeks Fonu, B3 borsasında işlem görmeye başlayacak. Bu gelişme, Brezilya'nın kripto pazarındaki liderliğini pekiştiriyor.

21.02.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Brezilya, XRP tabanlı ilk spot exchange-traded fund (ETF) için onay verdi. Hashdex'in liderliğindeki bu fon, ülkenin B3 borsasında işlem görecek.

Brezilya Kripto Yatırımcıları İçin Yeni Bir Dönem Başlattı

Brezilya, XRP tabanlı ilk spot borsa yatırım fonunu (ETF) onayladı. Hashdex'in Nasdaq XRP Endeks Fonu, Brezilya'nın B3 borsa platformunda işlem görmeye başlayacak. Ülkenin finansal yatırımlar düzenleyicisi, ETF'nin onayının verildiğini açıkladı. Kripto varlık yöneticisi Hashdex, fonun ne zaman faaliyete geçeceğine dair henüz bir tarih belirtmedi.

Bu onay, dünya genelinde kripto odaklı yatırımlara olan artan talebi karşılamak amacıyla getirilen düzenlemelerin daha elverişli hale gelmesi ve perakende ile kurumsal yatırımcılar arasında genişleyen kabul ile birlikte geldi. XRP, 158 milyar dolarlık piyasa değeriyle dijital varlıklar arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Brezilya, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi ve ABD ile Kanada'dan sonra Amerika kıtasının üçüncü en büyük ekonomisi olarak dikkat çekiyor. Ülke, aynı zamanda bölgenin en büyük kripto oyuncusu konumunda yer alıyor. Bu noktada Brezilya, diğer Latin Amerika ülkelerine göre daha fazla Bitcoin ETF'sine sahip ve birçok büyük banka, yatırımcılara kripto para varlıklarıyla ilgili çeşitli ürünler sunuyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.