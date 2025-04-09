Kripto dünyasında endişe verici gelişme: Strategy Bitcoin satabilir - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto dünyasında endişe verici gelişme: Strategy Bitcoin satabilir

Kripto dünyasında endişe verici gelişme: Strategy Bitcoin satabilir

Bitcoin (BTC) fiyatlarının düşmeye devam etmesi durumunda Strategy, borç yükümlülüklerini karşılamak için kripto varlıklarını satmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Şirket, SEC'e yaptığı son dosyalamada, uygun finansman bulamazsa Bitcoin'lerini zarar ederek satmak zorunda kalabileceğini bildirdi.

09.04.2025 12:47
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Strategy şu anda ortalama 67.458 dolar maliyetle 528.185 Bitcoin'e sahip ve portföyünün toplam değeri 40 milyar dolar civarında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile artan ticaret savaşı gerilimi ve yeni uygulanan tarifeleri, Bitcoin fiyatının son bir haftada keskin düşüş göstermesine neden oldu. Bu gelişme, şirketin önemli miktardaki borç yükümlülükleri nedeniyle finansal durumunu ciddi şekilde tehlikeye soktu. Ayrıca şirket kurucusu Michael Saylor'ın uzun süredir savunduğu "Bitcoin asla satılmaz" stratejisi de tehlikeye atılıyor.

Trump'ın Tarife Politikası Kripto Para Piyasasını Karıştırdı

Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yaptığı 8-K dosyalamasında, Bitcoin fiyatlarının düşüş trendinin devam etmesi halinde ciddi finansal zorluklarla karşılaşabileceğini bildirdi.

Şirket, "Bitcoin bilançomuzun büyük çoğunluğunu oluşturduğundan, zamanında hisse senedi veya borç finansmanı sağlayamazsak finansal yükümlülüklerimizi karşılamak için Bitcoin satmak zorunda kalabiliriz" açıklamasını yaptı.

Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı yeni ticaret tarifeleri, kripto para piyasasını derinden etkiledi. Bitcoin, Çarşamba günü duyurulan tarifeler sonrası önce 88.000 dolara geriledi. Daha sonra ek tarifeler ve büyük ticaret ortaklarına yönelik daha yüksek oranların açıklanmasıyla 81.000 dolara kadar düştü.

Strategy, ilk çeyrekte yaklaşık 6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bekliyor. Şirket ayrıca, gelecek çeyreklerde, özellikle Bitcoin'in değeri düşmeye devam ederse kârlılığını yeniden kazanamayabileceği konusunda uyardı.

Mart ayı sonunda yaklaşık 8 milyar dolar değerinde borca sahip olan şirket, yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz borcu ve hisse senetleri üzerinden her yıl ödemesi gereken yaklaşık 150 milyon dolar temettü yükümlülüğüne sahip.

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