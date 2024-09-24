Kripto dünyasında heyecanlı bekleyiş: SEC başkanı mahkemeye çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto dünyasında heyecanlı bekleyiş: SEC başkanı mahkemeye çıkıyor

Kripto dünyasında heyecanlı bekleyiş: SEC başkanı mahkemeye çıkıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Kongre'de vereceği ifade, kripto dünyasını heyecanlandırıyor. Gensler'in agresif düzenleme yaklaşımı eleştirilerin odağında yer alıyor. Sektör temsilcileri ve yasa koyucular, bu kritik oturumların sonuçlarını merakla bekliyor.

24.09.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası, SEC Başkanı Gary Gensler'in bu hafta Kongre'de vereceği ifadeye kilitlenmiş durumda. 24 ve 25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek oturumlar, ABD'nin dijital varlık politikasının geleceğini şekillendirebilir. Gensler'in savunacağı politikalar, Blockchain teknolojisinin gelişimini ve kripto paraların yasal statüsünü doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

Kripto Düzenlemeleri İçin Kritik Hafta Başlıyor

Gary Gensler, Finansal Hizmetler Komitesi ve ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde ifade verecek. Bu oturumlar, kripto para düzenlemeleri açısından kritik öneme sahip. Gensler'in agresif düzenleme yaklaşımı, sektör temsilcileri ve bazı yasa koyucular tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Kongre'deki bu ifadeler, ABD'nin kripto para stratejisinin geleceğini şekillendirebilir. Özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimlerinin yasal statüsü ve düzenleyici çerçevesi, tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Blockchain Derneği Hükümet İlişkileri Direktörü Ron Hammond'a göre Gensler bu sefer daha az müttefikle karşı karşıya kalacak. Birçok kişi, özellikle kurumun son dönemdeki kripto yaklaşımı nedeniyle Gensler'in liderliğinden memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Bu duruşmalarda Gensler'e ilk kez diğer SEC komiserleri de eşlik edecek. Bu durum, oturumların dinamiğini değiştirme potansiyeline sahip. Demokrat liderlerin Gensler'in politikalarını savunması beklenirken, Cumhuriyetçilerin görüşlerine karşı çıkması öngörülüyor.

Kripto topluluğu, Gensler'in yönetimindeki SEC'in agresif yaklaşımından endişe duyuyor. Yakın zamanda, Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Tom Emmer ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, kurumu kripto airdroplarını menkul kıymet olarak sınıflandırması nedeniyle eleştirdi.

Yasa koyucular, SEC Başkanı'na yazdıkları son mektupta, airdropların merkeziyetsizlik ve Blockchain gelişimi için önemini vurguladılar. Kurumu "düşmanca bir düzenleyici ortam" yaratmakla suçlayan bu eleştiri, kripto topluluğundan önemli bir destek gördü.

Bu duruşmaların zamanlaması da ayrıca dikkat çekiyor. SEC başkanı, mahkemeler ve Kongre'nin kurumun agresif uygulama taktiklerini sorgulamasıyla birçok yasal gerileme yaşadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde zafer kazanırsa Gary Gensler'i görevden alacağını söylemesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto dünyasında heyecanlı bekleyiş: SEC başkanı mahkemeye çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto dünyasında heyecanlı bekleyiş: SEC başkanı mahkemeye çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement