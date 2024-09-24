Kripto dünyasında heyecanlı bekleyiş: SEC başkanı mahkemeye çıkıyor

Kripto Para

Kripto para piyasası, SEC Başkanı Gary Gensler'in bu hafta Kongre'de vereceği ifadeye kilitlenmiş durumda. 24 ve 25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek oturumlar, ABD'nin dijital varlık politikasının geleceğini şekillendirebilir. Gensler'in savunacağı politikalar, Blockchain teknolojisinin gelişimini ve kripto paraların yasal statüsünü doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

Kripto Düzenlemeleri İçin Kritik Hafta Başlıyor

Gary Gensler, Finansal Hizmetler Komitesi ve ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde ifade verecek. Bu oturumlar, kripto para düzenlemeleri açısından kritik öneme sahip. Gensler'in agresif düzenleme yaklaşımı, sektör temsilcileri ve bazı yasa koyucular tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Kongre'deki bu ifadeler, ABD'nin kripto para stratejisinin geleceğini şekillendirebilir. Özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimlerinin yasal statüsü ve düzenleyici çerçevesi, tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Blockchain Derneği Hükümet İlişkileri Direktörü Ron Hammond'a göre Gensler bu sefer daha az müttefikle karşı karşıya kalacak. Birçok kişi, özellikle kurumun son dönemdeki kripto yaklaşımı nedeniyle Gensler'in liderliğinden memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Bu duruşmalarda Gensler'e ilk kez diğer SEC komiserleri de eşlik edecek. Bu durum, oturumların dinamiğini değiştirme potansiyeline sahip. Demokrat liderlerin Gensler'in politikalarını savunması beklenirken, Cumhuriyetçilerin görüşlerine karşı çıkması öngörülüyor.

Kripto topluluğu, Gensler'in yönetimindeki SEC'in agresif yaklaşımından endişe duyuyor. Yakın zamanda, Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Tom Emmer ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry, kurumu kripto airdroplarını menkul kıymet olarak sınıflandırması nedeniyle eleştirdi.

Yasa koyucular, SEC Başkanı'na yazdıkları son mektupta, airdropların merkeziyetsizlik ve Blockchain gelişimi için önemini vurguladılar. Kurumu "düşmanca bir düzenleyici ortam" yaratmakla suçlayan bu eleştiri, kripto topluluğundan önemli bir destek gördü.

Bu duruşmaların zamanlaması da ayrıca dikkat çekiyor. SEC başkanı, mahkemeler ve Kongre'nin kurumun agresif uygulama taktiklerini sorgulamasıyla birçok yasal gerileme yaşadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde zafer kazanırsa Gary Gensler'i görevden alacağını söylemesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.