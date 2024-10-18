Kripto dünyasında seçim tahminleri tartışması kızışıyor - Son Dakika
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Kripto dünyasında seçim tahminleri tartışması kızışıyor

Kripto dünyasında seçim tahminleri tartışması kızışıyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Kalshi'nin seçim tahminlerine izin veren mahkeme kararına karşı çıktı. Kurum, kararın bozulmasını ve önceki yasağın yeniden yürürlüğe konmasını talep ediyor. Bu gelişme, kripto dünyasında tahmin piyasalarının geleceğini ve düzenleyici kurumların rolünü yeniden tartışmaya açıyor.

18.10.2024 10:59
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Kripto tabanlı tahmin piyasaları ile düzenleyici kurumlar arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. CFTC'nin son hamlesi, bu piyasaların yasal statüsü ve seçim bütünlüğü üzerindeki potansiyel etkileri hakkında endişeleri yeniden gündeme getirdi. Komisyonun argümanları, "kumar" ve "işlem" gibi terimlerin yasal yorumlanmasına odaklanıyor ve seçim tahminlerinin kamu yararına aykırı olduğunu öne sürüyor.

CFTC Seçim Tahminleri Kararına İtiraz Etti

CFTC, Columbia Bölgesi için ABD Temyiz Mahkemesi'ne bir temyiz dilekçesi sundu. Dilekçede, bölge mahkemesinin kararının "bozulması ve Komisyon'un kararının yeniden yürürlüğe konması" gerektiğini belirtildi.

Komisyon, mahkemenin yasadaki dört ayrı terim veya ifadenin açık anlamını yanlış yorumladığını iddia ediyor. Bu tartışma, Kalshi'nin yaklaşık bir yıl önce seçim sözleşmeleri sunma girişiminin CFTC tarafından engellenmesiyle ortaya çıktı.

CFTC, seçim tahminlerinin "kamu yararına aykırı" olduğunu ve kumar içerdiğini savunuyor. Buna karşılık, Kasım 2023'te Kalshi dava açtı. Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Hâkimi Jia M. Cobb, Eylül ayında CFTC'nin yetkisini aştığına karar verdi.

Bu karar sonrasında Kalshi, ABD başkanlık seçimi üzerine tahminler başlattı. CFTC ise bu kararı hızla temyize götürdü. Kurum, seçim tahminlerinin seçim bütünlüğünü ve algısını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.

Komisyon, "gaming" teriminin günlük kullanımda "gambling" ile eş anlamlı olduğunu ve seçimlerin de bir tür tahmin olduğunu savunuyor. Bu süreç devam ederken, CFTC Mayıs ayında siyasi olaylar üzerine tahminleri yasaklayan kurallar önerme yönünde oy kullandı.

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