Kripto dünyasında şok: Celsius kurucusu için istenen ceza belli oldu

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para kredi platformu Celsius'un kurucusu Alex Mashinsky için 20 yıl hapis cezası talep etti. Mashinsky, iflas sürecinde binlerce yatırımcının 4,7 milyar dolarlık kripto varlığına erişememesine yol açmakla suçlanıyor. Eski CEO, Aralık 2024'teki itirafında 48 milyon dolar kazanç elde ettiğini kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Celsius Kurucusu Alex Mashinsky İçin 20 Yıl Hapis Talebi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), işlemlerini durduran kripto para kredi platformu Celsius'un kurucusu ve eski CEO'su Alex Mashinsky için 20 yıl hapis cezası istiyor. Resmi belgelere göre Mashinsky'nin eylemleri, müşterilerin 4,7 milyar dolar değerindeki kripto varlıklarına erişememesine neden oldu. Bakanlık, Mashinsky'nin yıllar boyunca sürdürdüğü yalanlar ve kişisel kazanç arayışı sonucunda binlerce kişinin mağdur olduğunu vurguladı.

Mashinsky, Aralık 2024'te yaptığı itirafta, Celsius'taki suç faaliyetlerinin lideri olduğunu ve 550 milyon doların üzerinde kayba yol açtığını belirtti. Kendi ifadesine göre, bu süreçte 48 milyon doların üzerinde kişisel kazanç elde etti. DOJ, Mashinsky'nin suçunu kabul etmesinin, bu eylemlerin "ihmal veya yanlış anlaşılma" değil, "kişisel servet için planlanmış" olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Bu gelişmelerin ışığında, Mashinsky'nin yargılanması 8 Mayıs'ta New York Güney Bölgesi'nde ABD Bölge Yargıcı John Koeltl başkanlığında görülecek. Manhattan Geçici ABD Savcısı görevini yürüten eski SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Başkanı Jay Clayton, 23 Nisan'da gönderdiği mektupta davada şu ana dek en az 200 mağdurun ifade verdiğini açıkladı.

Öte yandan, 2017'de Celsius'u Mashinsky ile birlikte kuran Shlomi Daniel Leon gibi diğer isimler de bu büyük çaplı kripto dolandırıcılığına karışmakla suçlanıyor. Leon, platformun çöküşünden aylar sonra Ekim 2022'de Celsius'taki görevinden ayrıldı. Federal Ticaret Komisyonu, Temmuz 2023'te Leon'u da cezalandırarak iflas eden kredi kuruluşuna 4,7 milyar dolar para cezası verdi.