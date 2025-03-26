Kripto dünyasında tarihi gelişme: Ripple SEC davasında ceza yarıya indi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasındaki yıllardır süren hukuki anlaşmazlık, cezada önemli bir indirimle sonuçlandı. Başlangıçta 125 milyon dolar olarak belirlenen ceza miktarı 50 milyon dolara indirilirken, SEC 75 milyon dolarlık farkı iade etmeyi kabul etti. Bu sonuç, kripto para düzenlemesi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ripple SEC Davasında Uzlaşma Sağlandı

Ripple ile SEC arasındaki uzun süreli yasal anlaşmazlık nihayet son buldu. Blockchain firması Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şirketin ödeyeceği cezada önemli bir indirim içeren uzlaşmaya vardı. Başlangıçta 125 milyon dolar olarak belirlenen ceza miktarı 50 milyon dolara indirilirken, SEC 75 milyon dolarlık farkı iade etmeyi kabul etti.

Ripple'ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SEC temyiz başvurusunu geri çekti ve Ripple da çapraz temyiz başvurusunu geri çekti." ifadelerini kullandı. Bu gelişme, kripto para düzenlemesi alanında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Uzlaşma sürecinin zaman çizelgesi hakkında bilgi veren Avukat Fred Rispoli, evrakların çoktan hazırlandığını ve şimdi SEC Komisyonu'nun oylamasının beklendiğini belirtti. Komisyon oylamasının 30 gün içinde gerçekleşmesi beklenirken, bu adımdan kısa süre sonra tedbir kararının kaldırılacağı açıklandı. Davanın tamamen kapanması için yaklaşık 60 günlük bir süreç öngörülüyor.

SEC'in ihtiyati tedbir kararını kaldırması, Ripple'ın artık daha önce uygulanan kısıtlamalar olmaksızın faaliyetlerini sürdürebileceği anlamına geliyor. Bu durum, SEC'in kripto para birimlerine yönelik uygulama stratejilerinde değişikliğe işaret edebilir.

Rispoli, sürecin sonuçlanmasıyla ilgili olarak, "Bunun yüzde 100, resmi, yasal ve olağanüstü bir şekilde sona ermesine en fazla 60 gün kaldı." değerlendirmesinde bulundu. Uzlaşma, XRP için de önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, bazı analistler XRP'nin 2030'a kadar 10 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.