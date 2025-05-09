Kripto dünyasındaki milyarlık vurgunda karar açıklandı

Kripto para kredi platformu Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık düzeni kurduğu ve yatırımcıları şirketin mali sağlığı ve karlılığı hakkında yanılttığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 59 yaşındaki Mashinsky, Aralık ayında emtia dolandırıcılığı ve şirketin yerel tokenı CEL'in fiyatını manipüle etmeye yönelik hileli bir planla ilgili iki suçlamayı kabul etmişti. Karar, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı John George Koeltl tarafından açıklandı.

Eski Celsius CEO'su Mashinsky Kripto Dolandırıcılığından 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar daha önce Mashinsky'nin "kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan birini düzenlediğini" söylemişti.

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Hâkimi John George Koeltl, duruşmada insanların hayat birikimlerini kaybettiğini ve psikolojik olarak acı çektiğini belirtti. Inner City Press'in aktardığı bilgilere göre, 59 yaşındaki Mashinsky, Aralık ayında emtia dolandırıcılığı ve firmanın yerel tokenı CEL'in fiyatını manipüle etmeye yönelik bir dolandırıcılık planı da dahil olmak üzere iki suçlamayı kabul etti.

Mashinsky, müşterileri dolandırdığı ve Celsius'un kârlılığı konusunda onları yanılttığı iddiasıyla 2023 yılında tutuklanmıştı. Eski CEO ayrıca menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı.

Savunma tarafı en fazla 366 günlük bir ceza talep ederken, savcılar eski yöneticinin 20 yıl hapis yatması gerektiğini savundu. Çarşamba günü, Mashinsky'nin avukatı, eski yöneticinin bu ayın sonlarında kızının düğününe katılmak için Memphis'e seyahat edip edemeyeceğini hâkime sordu.

Avukat, "Hükümetin görüşünü sorduk ve bize şöyle bildirdiler: 'Şu anda gönüllü teslime karşı çıkmayı beklemiyoruz. Düğün tarihinin bu kadar yakın olması ve mahkeme öncesi onayı göz önüne alındığında, seyahat değişikliğine de itiraz etmiyoruz'" şeklinde açıklama yaptı.

Celsius, müşterilerin faiz kazanmasına ve kredi almasına olanak tanıyan bir kripto kredi platformu olarak faaliyet gösteriyordu. Firma 2022'de iflas başvurusunda bulundu ve daha sonra 2024'te tasfiye edildi. Celsius'un tasfiyesinin bir parçası olarak, bazı fonlar Ionic Digital adlı yeni bir Bitcoin madencilik şirketi kurmak için kullanıldı.