Kripto dünyasını sarsan olay: Silah zoruyla fonları çaldırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto dünyasını sarsan olay: Silah zoruyla fonları çaldırdı

Kripto dünyasını sarsan olay: Silah zoruyla fonları çaldırdı

Kripto araştırma ve eğitim platformu Revelo Intel'in CEO'su Nick Drakon, silahlı bir grubun saldırısına uğrayarak şirket fonlarını transfer etmeye zorlandığını açıkladı. Olay sonrası istifa eden Drakon, saldırganların kripto varlıklarını hedef aldığını ve şirket hesaplarına erişim sağladığını belirtti. Bu şok edici gelişme, kripto dünyasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

09.09.2024 09:42
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Blockchain teknolojisi ve kripto para araştırmaları alanında faaliyet gösteren Revelo Intel, benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldı. Şirketin CEO'su Nick Drakon açıklamasında, silahlı bir grup tarafından soyulduğunu ve şirket fonlarını transfer etmeye zorlandığını duyurdu. Bu olay sonrasında görevinden istifa eden Drakon'un açıklamaları, kripto sektöründe güvenlik tartışmalarını alevlendirdi ve fiziksel güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kripto Varlıkları Hedef Alan Soygun Sektörü Sarstı

Nick Drakon, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada "Yakın zamanda bir grup tarafından hedef alındım, takip edildim ve soyuldum." ifadelerini kullandı. Drakon, saldırganların özellikle kripto varlıklarıyla ilgilendiğini ve yönettiği kripto işletmelerine ait hesap adreslerini bildiklerini belirtti.

Olay sırasında Drakon, silah zoruyla birçok kripto hesabına giriş yapmaya ve fonları transfer etmeye zorlandı. Hırsızlar, Drakon'un kişisel fonlarının yanı sıra Revelo'nun işletme sermayesini, birikmiş kazançlarını ve şirketin yatırım kolu olan Revelo Ventures'ın fonlarını çaldı. Bu durum, şirketin finansal istikrarını ciddi şekilde etkiledi.

Drakon, saldırganların sadece şirket varlıklarıyla yetinmeyip aynı zamanda eşi ve 8 aylık oğlunu da tehdit ettiğini açıkladı. Bu açıklama, olayın sadece finansal bir suç olmadığını, aynı zamanda kişisel güvenliği de tehlikeye atan ciddi bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor.

Drakon, Revelo Ventures'daki bazı kişilerin soygunla bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar olduğunu iddia etti. Devam eden soruşturmayı engellememek ve ailesini daha fazla riske atmamak için detayları paylaşmaktan kaçındı. Bu durum, olayın içeriden bilgi sızdırma veya yardım alma ihtimalini gündeme getirdi.

Yaşanan bu olağanüstü gelişme sonrasında Revelo Intel'in yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Şirketin eski COO'su Vu Benson, yeni CEO olarak atandı. Benson'ın liderliğinde şirketin bu zorlu süreci atlatması ve güven tazelemesi bekleniyor.

Drakon, yaşanan olayın ardından kendisini hedef haline getiren "ciddi hatalar" yaptığını kabul ederek, soygun nedeniyle para kaybeden Revelo Ventures üyelerinden özür diledi. Kaybedilen fonların bir kısmını geri ödemek amacıyla Revelo'daki hisselerinden feragat ettiğini ve şirket kârının %30'unun etkilenen üyelere aktarılacağını açıkladı.

Bu olay, kripto dünyasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Jameson Lopp, bu tür suçluların genellikle potansiyel kurbanlarını sosyal medya paylaşımları, buluşmalar ve konferanslar aracılığıyla tespit ettiğine dikkat çekti. Lopp, güvenilmeyen kişilerle yüz yüze kripto alışverişi yapmaktan, sosyal medyada servet gösterişi yapmaktan ve kripto markalı kıyafetler giymekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kripto para ve Blockchain teknolojilerinin giderek yaygınlaşması ile birlikte, bu tür güvenlik riskleri de artış gösteriyor. Revelo Intel olayı, dijital varlıkların güvenliğinin yanı sıra, bu varlıkları yöneten kişilerin fiziksel güvenliğinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sektör uzmanları, kripto şirketlerinin ve yatırımcıların sadece dijital güvenlik önlemlerine değil, aynı zamanda fiziksel güvenlik protokollerine de yatırım yapması gerektiğini vurguluyor. Bu olay, kripto para ekosisteminde güvenlik standartlarının yeniden değerlendirilmesi ve daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor.

Revelo Intel'de yaşanan bu şok edici olay, kripto dünyasında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sektörün geleceği için hem dijital hem de fiziksel güvenlik önlemlerinin bir arada ele alınması ve bu tür olayların önüne geçilmesi gerekiyor. Kripto para ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için bu tür güvenlik risklerinin en aza indirilmesi kritik bir önem taşıyor.

Kripto Para, Blockchain, Intel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto dünyasını sarsan olay: Silah zoruyla fonları çaldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mucahit Demir: Btc 15 bine düştügünde , öldü bitti dediler şuan 55 bin dolar seviyesinde , bu haberler normal , sanki altını , parası çalınan insanlar olmuyor :) 2 0 Yanıtla
  • sedat celik: Gerek yok zaten kripto paraya 0 2 Yanıtla

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