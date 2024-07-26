Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı

Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı

Elon Musk'ın X platformu, kripto para birimlerinin emojilerini kaldırdı. Bu ani karar, kripto para dünyasında geniş çapta tartışmalara ve endişelere yol açtı. Kaldırmanın zamanlaması, Bitcoin 2024 konferansı ile çakışınca, topluluk bu kararı daha sert bir şekilde eleştirdi.

26.07.2024 14:43
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Elon Musk'ın X platformu, büyük bir sürpriz yaparak uzun zamandır kullanılan kripto para emojilerini kaldırdı. Bu ani karar, kripto para dünyasında geniş çapta tartışmalara ve endişelere yol açtı. Kaldırmanın zamanlaması, Bitcoin 2024 konferansı ile çakışınca, topluluk bu duruma daha çok tepki gösterdi.

Kripto Dünyasında Emoji Şoku

Kriptoya olan yakınlığıyla bilinen Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformu, kısa bir süre önce ani bir kararla kripto para birimlerinin emojilerini kaldırdı. Bu beklenmedik hamle, kripto para dünyasında şok etkisi yarattı.

X platformunda kısa bir süre önce yapılan değişiklikle birlikte başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminin simgesi kaldırıldı. Kripto para topluluğu, bu gelişmeyi endişeyle karşıladı.

Platformda yapılan değişikliğin zamanlaması da oldukça dikkat çekici. Söz konusu hamle Bitcoin 2024 konferansının başladığı günlerde yaşandı ve bu durum sektörde geniş yankı uyandırdı. Nashville'de düzenlenen konferansta, 27 Temmuz'da kripto para destekçisi olarak bilinen Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın konuşma yapacak olması konuya olan ilgiyi daha da artırdı.

2020 yılında X'in kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey tarafından eklenen Bitcoin emojisinin kaldırılması, sektörde büyük ses getirdi. Bu durumun Bitcoin'in değerini olumsuz etkileyebileceği endişesi de gündeme geldi. X platformundan sadece Bitcoin değil, Crypto.com Coin ve BNB gibi diğer popüler kripto para birimlerinin hashtag sembolleri de silindi.

Bu gelişmelerden önce 18 Temmuz'da Elon Musk, Donald Trump'ın bir suikast girişiminden kurtulmasının ardından, onun başkan adaylığını desteklediğini açıklamıştı. Hatta Elon Musk, X platformuna Trump temalı meme kripto para birimi olan MAGA için özel bir emoji bile eklemişti. Bu emoji de platformdan kaldırıldı.

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Son Dakika Kripto Para Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı - Son Dakika
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