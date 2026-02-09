Kripto ETP fonlarından çıkışlar yavaşladı - Son Dakika
Kripto Para

Kripto ETP fonlarından çıkışlar yavaşladı

Kripto ETP fonlarından çıkışlar yavaşladı
09.02.2026 14:51
Küresel kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 187 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Ardı ardına iki hafta boyunca yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fon kaybeden sektör için bu rakam, yatırımcı duyarlılığında olası bir dönüm noktasına işaret ediyor.

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi büyük varlık yöneticilerinin ihraç ettiği kripto yatırım ürünleri, haftalık net çıkışlarda belirgin bir yavaşlama kaydetti. CoinShares'in son verilerine göre küresel kripto fonlarından geçen hafta 187 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Bu rakam, önceki iki haftada her biri yaklaşık 1,7 milyar dolara ulaşan çıkışlarla kıyaslandığında ciddi bir ivme kaybına işaret ediyor.

AKIŞ HIZI, YÖNDEN DAHA ÖNEMLİ

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, fon akışlarının mutlak yönünden çok hızındaki değişimin yatırımcı duyarlılığı açısından daha belirleyici olduğunu vurguladı. Butterfill, "Fon akışları genellikle kripto fiyat hareketleriyle eş zamanlı hareket eder. Ancak çıkış hızındaki değişimler tarihsel olarak daha bilgilendirici olmuştur ve yatırımcı duyarlılığında dönüm noktalarına işaret etmiştir." değerlendirmesinde bulundu. CoinShares raporunda, son yavaşlamanın fiyatlar baskı altında kalsa bile piyasanın yerel bir dibe yaklaştığını gösterebileceği belirtildi.

Bitcoin, son bir haftada yaklaşık yüzde 9 değer kaybetmesine rağmen 70.000 dolar seviyesine doğru toparlanma gösterdi. Büyük altcoinlerin çoğu ise düşüş eğilimini sürdürdü.

VARLIK YÖNETİMİ MART 2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

    CoinShares'e göre son fiyat düzeltmesi, yönetim altındaki toplam varlıkları 129,8 milyar dolara geriletti. Bu rakam, ABD'nin gümrük tarifesi duyurusunun piyasaları sarstığı ve varlık fiyatlarında yerel bir dip oluşturduğu Mart 2025'ten bu yana en düşük seviye.

    Fiyatlar gerilese de işlem hacminde tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Borsa yatırım ürünlerindeki haftalık işlem hacmi 63,1 milyar dolarla rekor kırdı ve Ekim ayında kaydedilen önceki zirveyi aştı. Butterfill'e göre bu durum, sıkılaşan likidite koşullarında yatırımcıların risk değerlendirmelerini yeniden yaparken yoğun pozisyon değişikliğine gittiğine işaret edebilir.

    Kripto Para

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.