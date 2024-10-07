Kripto fonlardan 147 milyon dolar çıkış: 3 haftalık yükseliş sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto fonlardan 147 milyon dolar çıkış: 3 haftalık yükseliş sona erdi

Kripto fonlardan 147 milyon dolar çıkış: 3 haftalık yükseliş sona erdi

CoinShares tarafından yayımlanan son rapora göre kripto para yatırım ürünlerinden geçen hafta 147 milyon dolar değerinde net çıkış yaşandı. Bu durum, üç haftalık pozitif akışın sona erdiğini gösteriyor. Beklenenden yüksek ekonomik veriler, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak yatırımcı duyarlılığını etkiledi.

07.10.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasası, son dönemde yaşanan olumlu havanın ardından bir düzeltme sürecine girdi. BlackRock, Bitwise ve Grayscale gibi büyük varlık yöneticilerinin fonlarından yaşanan çıkışlar, yatırımcıların risk iştahındaki değişimi yansıtıyor. Bu durum, makroekonomik koşulların kripto varlıklar üzerindeki etkisini bir kez daha vurguluyor.

Kripto Yatırım Ürünlerindeki Bölgesel Farklılıklar Dikkat Çekiyor

CoinShares raporu, kripto para yatırım ürünlerindeki son trendleri detaylı bir şekilde ele alıyor. Bitcoin (BTC) tabanlı fonlar, 159 milyon dolar net çıkışla en büyük kaybı yaşadı. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin'e yönelik kısa vadeli bakış açılarının değiştiğini gösteriyor.

Öte yandan, çoklu varlık yatırım ürünleri 29,4 milyon dolar net giriş çekti. Bu ürünler, 16 hafta boyunca kesintisiz pozitif akış kaydetti. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, bu trendin Haziran ayından beri devam ettiğini ve yatırımcıların risk yönetimi stratejilerindeki değişimi yansıttığını belirtti.

Kripto yatırım ürünlerindeki bölgesel farklılıklar dikkat çekti. ABD, Almanya ve Hong Kong'da sırasıyla 209 milyon, 8,3 milyon ve 7,3 milyon dolarlık çıkışlar yaşanırken, Kanada ve İsviçre'de 43 milyon ve 34,9 milyon dolarlık girişler görüldü. Bu veriler, düzenleyici ortamların ve yerel yatırımcı davranışlarının etkisini gösteriyor.

Ethereum (ETH) tabanlı ürünler de 28,9 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu durum, Ethereum Blockchain ağındaki durgunluğun ve yatırımcı ilgisinin azalmasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, kripto yatırım ürünlerinin işlem hacmindeki artış oldu. Genel kripto piyasasındaki düşük hacimlere rağmen yatırım ürünlerinin işlem hacmi geçen hafta yüzde 15 artarak 10 milyar dolara ulaştı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto fonlardan 147 milyon dolar çıkış: 3 haftalık yükseliş sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
04:39 Ankara’da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
01:26 Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 18:12:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto fonlardan 147 milyon dolar çıkış: 3 haftalık yükseliş sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.