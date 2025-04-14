Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü

Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü

Kripto tabanlı borsa yatırım ürünleri, son haftalardaki 7,2 milyar doları aşan çıkışlarla yılbaşından bu yana elde ettikleri kazançları büyük ölçüde geri verdi. Bitcoin ve Ether odaklı ürünlerin başı çektiği çıkışlara rağmen bazı altcoinler küçük de olsa artış kaydetti.

14.04.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto yatırım ürünlerinde son dönemde yaşanan çıkışlar, piyasa genelinde tedirginliği artırdı. Dijital varlık tabanlı borsa yatırım ürünleri (ETP), peş peşe üçüncü haftayı da negatif akımlarla geride bıraktı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahının zayıflamasına yol açtı.

Kripto Piyasalarında Tarife Etkisi ve Büyük Fon Çıkışlarının Piyasa Yansımaları

Kripto varlık yöneticisi CoinShares tarafından yayımlanan güncel verilere göre dijital varlık piyasasına bağlı borsa yatırım ürünlerinden geçen hafta toplamda 795 milyon dolarlık çıkış yaşandı. En büyük payı 751 milyon dolarla Bitcoin tabanlı ürünler alırken, Ether ürünlerinden de 37,6 milyon dolarlık çıkış gözlendi. Buna karşın XRP, Ondo Finance, Algorand ve Avalanche gibi bazı altcoinler küçük de olsa pozitif akışlar yakaladı.

Şubat ayından bu yana artarak 7,2 milyar dolara ulaşan toplam çıkışlar, kripto ETP'lerinin yılbaşından bu yana (YTD) elde ettiği girişleri neredeyse sıfırladı. Yatırımcılar arasında görülen bu olumsuz hava, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan tarifelere ilişkin belirsizliğin de etkisiyle derinleşti. Özellikle Donald Trump döneminde başlatılan ve 2 Nisan'da imzalanan bir kararnameyle tüm ithalat kalemlerine getirilen yüzde 10 temel tarife, piyasalardaki endişeyi artırdı.

Bu süreçte Solana, Aave ve Sui gibi altcoin ürünleri de toplamda 6 milyon doların üzerindeki çıkışlarla dikkat çekti. Bitcoin ürünlerindeki çıkışlar yüksek seyretse de yılbaşından bu yana 545 milyon dolar düzeyinde kalmaya devam eden kazançlar hâlâ kayda değer bir seviyede bulunuyor. Öte yandan kısa Bitcoin ürünlerinden de 4,6 milyon dolarlık çıkış yaşandığı raporlandı.

Raporda, borsa yatırım fonları (ETF) alanında öne çıkan BlackRock'ın iShares fonlarının da hafta içinde 342 milyon dolar düzeyinde çıkışla sarsıldığı belirtildi. Şirketin bugüne kadarki toplam çıkışı 412 milyon doları bulmasına rağmen, yılbaşından bu yana girişlerinin 2,8 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca BlackRock'ın 49,6 milyar doların üzerinde yönetim altındaki varlığa sahip olması, kurumsal ilginin uzun vadede hâlâ güçlü kalabileceğini gösteriyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu
Fenerbahçe, Sivasspor’u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:54 Bakan Tekin, Erdoğan’ın talimatına rağmen kendisini durduramadı Özel’e çok sert sözler Bakan Tekin, Erdoğan'ın talimatına rağmen kendisini durduramadı! Özel'e çok sert sözler
15:19 26 ilde anket yapıldı İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
23:18 İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
23:01 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
22:36 Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 16:50:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kripto fonlarında alarm: Milyarlarca dolarlık çıkış kazançları sildi süpürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement