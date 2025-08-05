Kripto fonlarında haftalarca süren seri son buldu - Son Dakika
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Kripto fonlarında haftalarca süren seri son buldu

Kripto fonlarında haftalarca süren seri son buldu
05.08.2025 13:39
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Küresel kripto para fonları, ABD Merkez Bankası'nın son toplantısındaki şahin mesajlar nedeniyle 15 haftadır devam eden kesintisiz sermaye girişinin ardından ilk kez 223 milyon dolarlık çıkış kaydetti. ABD'den gelen ekonomik veriler ve faiz indirimi beklentisinin azalması, yatırımcıların güvenini sarsarak piyasaya dalgalanma getirdi.

Kripto para piyasalarında uzun süredir süregelen iyimserlik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını takiben yaptığı şahin açıklamalarla yerini temkinli bir havaya bıraktı. 15 hafta boyunca sermaye akışıyla büyüyen kripto fonlarında, temmuz ayı sonunda toplam 223 milyon dolar tutarında çıkış yaşandı. Yatırımcı davranışlarında gözlenen bu farklılaşmada risk algısındaki artış belirleyici oldu.

Kripto Para Girişi Serisi Sona Erdi

Küresel kripto para yatırım ürünleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısı sonrası yaptığı şahin açıklamalar ve beklentileri aşan ekonomik veriler nedeniyle 15 haftalık giriş serisinin ardından ilk kez net çıkış verdi. Piyasa raporlarına göre geçtiğimiz hafta toplamda 223 milyon dolar tutarında çıkış kaydedildi.

Haftanın ilk günlerinde fonlara 883 milyon dolarlık yeni giriş yaşanmasına rağmen haftanın ikinci yarısında yön tersine döndü. Bu değişimde, Fed'in faiz indirim beklentisini azaltan mesajları ve ekonomik göstergelerdeki olumlu tablo etkili oldu. Son bir ayda toplam 12,2 milyar dolar net girişin gerçekleştiği fon piyasasında, analistler bu çıkışı "kar realizasyonu" olarak değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, eylül ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 63'ten yüzde 40'a düşüren açıklamaları da yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Bitcoin'in ağustos aylarına özgü zayıf performans eğilimi de fon çıkışını destekledi. Son verilere göre Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerinde 404 milyon dolarlık çıkış gözlendi. Analistler, Bitcoin'de yeni bir yükseliş ivmesinin, ABD Kongresi'nin yaz tatili sonrası eylül ayında yeniden toplanmasıyla ortaya çıkabileceğini öngörüyor. Piyasa kaynakları, "Mali belirsizliğin, tarihsel olarak güvenli varlıklara olumlu yansıdığı" değerlendirmesini paylaşıyor.

Ethereum (ETH) tabanlı fonlar ise genel eğilimin aksine 15. haftada da net girişlerle öne çıktı. Geçen hafta Ethereum fonlarına 133 milyon dolar yeni yatırım yapıldı. Analistlere göre, Ethereum'a olan ilginin arkasında varlığa yönelik pozitif piyasa algısı etkili. Benzer şekilde XRP, Solana ve Sui odaklı kripto fonlarında da sırasıyla 31,2 milyon, 8,8 milyon ve 5,8 milyon dolar giriş kaydedildi.

Öte yandan, 7 Ağustos itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın 68 ülkeden gelen mallara yönelik yüzde 15 ila 41 arasında değişen ithalat vergisi kararı, küresel piyasada kısa süreli belirsizlik yarattı. Piyasa uzmanlarına göre bu gelişmeye rağmen dijital varlık piyasası 3,7 trilyon doların üzerinde tutunmayı başardı ve "yapısal fon akışları, kurumsal güven ve net regülasyon beklentisi" piyasada istikrarın sürmesini sağladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

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