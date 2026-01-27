Kripto fonlarında rüzgâr tersine döndü - Son Dakika
Kripto fonlarında rüzgâr tersine döndü

27.01.2026 14:30
BlackRock ve Fidelity gibi devlerin yönettiği küresel kripto fonları, makroekonomik endişelerin artmasıyla geçen hafta 1,73 milyar dolar eridi ve Kasım 2025'ten bu yana en büyük haftalık çıkışı kaydetti.

CoinShares verilerine göre, bir önceki hafta görülen 2,2 milyar dolarlık girişin neredeyse tamamı silindi. Yatırımcı duyarlılığındaki bu ani değişim, kurumsal aktörlerin kötüleşen makroekonomik görünüm ve fiyat hareketlerine ne kadar hızlı tepki verdiğini ortaya koyuyor.

SATIŞ BASKISININ NEDENLERİ BELLİ OLDU

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, satış dalgasını tetikleyen temel faktörlere dikkat çekti. Faiz indirimi beklentilerinin azalması, fiyatlardaki negatif ivme ve dijital varlıkların parasal değer kaybına karşı korunma aracı olarak beklenen performansı gösterememesi, yatırımcıları satışa yöneltti.

Spot piyasadaki fiyatlamalar da kurumsal kaçışı teyit etti. Verilere göre Bitcoin son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 89.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Ether ise yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşarken, piyasa genelinde makroekonomik rüzgarların baskısı hissedildi.

EN BÜYÜK KAÇIŞ BITCOIN'DE

Varlık bazında bakıldığında, satış dalgasına 1,09 milyar dolarlık çıkışla Bitcoin ürünleri öncülük etti. Bitcoin'in düşüşüne endeksli (short) ürünlere ise sınırlı miktarda giriş görüldü. Ether fonlarından 630 milyon dolar, XRP ürünlerinden ise 18,2 milyon dolar çıkış yaşanması, riskten kaçış eğiliminin genele yayıldığını gösterdi.

ABD SATTI, AVRUPA ALDI

Coğrafi olarak bakıldığında, çıkışların neredeyse tamamı ABD kaynaklıydı gerçekleşti. Amerikan yatırımcılar yaklaşık 1,8 milyar dolarlık satış yaptı. Buna karşın İsviçre, Almanya ve Kanada'daki yatırımcılar fiyat düşüşlerine rağmen pozisyonlarını artırdı. Bu ülkelerdeki fonlara sırasıyla 32,5 milyon, 19,1 milyon ve 33,5 milyon dolarlık giriş oldu.

Altcoin piyasasında ise Solana pozitif ayrıştı. Genel piyasa düşüşüne meydan okuyan Solana ürünleri, haftayı 17,1 milyon dolarlık girişle kapattı. Rapora göre, Binance ve Chainlink odaklı ürünlere de küçük çaplı sermaye akışı gerçekleşti.

Kripto Para, Son Dakika

