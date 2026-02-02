Kripto fonlarından çıkışlar hız kesmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Kripto fonlarından çıkışlar hız kesmiyor

Kripto fonlarından çıkışlar hız kesmiyor
02.02.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CoinShares raporuna göre küresel kripto yatırım ürünlerinden ikinci haftada da yoğun çıkış yaşandı. Yılbaşından bu yana net akışlar 1 milyar dolar negatife döndü.

BlackRock, Grayscale, Fidelity ve Bitwise gibi varlık yöneticilerinin sunduğu kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 1,7 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. CoinShares'in haftalık raporuna göre bu durum, yatırımcı duyarlılığının art arda ikinci haftada da bozulduğunu gösteriyor. Yılbaşından bu yana küresel akışlar 1 milyar dolar negatife geriledi.

YATIRIMCI DUYARLILIĞI ZAYIFLIYOR

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, duyarlılıktaki bozulmayı makroekonomik ve piyasaya özgü baskıların birleşimine bağladı. Butterfill, yeni atanan şahin politika yanlısı Fed başkanının etkisine, kripto piyasasının dört yıllık döngüsüyle bağlantılı balina satışlarına ve artan jeopolitik belirsizliğe dikkat çekti. "Çıkışlar hızlanırken yatırımcı duyarlılığı bozuluyor." ifadesini kullanan Butterfill, Ekim 2025'teki zirve noktasından bu yana yönetim altındaki varlıkların 73 milyar dolar eridiğini belirtti.

ABD VE BİTCOİN ÇIKIŞLARDA BAŞI ÇEKİYOR

Bölgesel verilere bakıldığında, çıkışların büyük bölümü ABD'den geldi. Haftalık 1,65 milyar dolarlık çıkışla ABD başı çekerken, Kanada ve İsveç'ten sırasıyla 37,3 milyon ve 18,9 milyon dolar çıkış yaşandı. İsviçre ve Almanya ise 11 milyon ve 4,3 milyon dolarlık mütevazı girişlerle farklılaştı.

Varlık bazında değerlendirildiğinde Bitcoin (BTC) en ağır kaybı yaşayan kripto para birimi oldu. BlackRock'ın IBIT fonunun öncülüğündeki Bitcoin ürünlerinden 1,32 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Ethereum (ETH) ürünlerinden 308 milyon dolar, son dönemin gözde altcoinlerinden XRP'den 43,7 milyon dolar ve Solana'dan (SOL) 31,7 milyon dolar çıkış kaydedildi.

KISA POZİSYONLAR VE ZİNCİR ÜSTÜ AKTİVİTE ÖNE ÇIKIYOR

Genel eğilimin aksine bazı ürünler giriş çekmeyi başardı. Kısa Bitcoin pozisyonlarına dayalı ürünler 14,5 milyon dolarlık giriş aldı ve yılbaşından bu yana yönetim altındaki varlıklarını yüzde 8,1 artırdı. CoinShares'e göre tokenize kıymetli metal projelerine yönelik zincir üstü aktivitenin yoğunlaşmasıyla "hype" odaklı ürünler de 15,5 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Çıkışlar, piyasadaki sert değer kayıplarıyla paralel seyretti. Bitcoin son bir haftada yaklaşık yüzde 12, Ethereum ise yüzde 22 civarında değer kaybetti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto fonlarından çıkışlar hız kesmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:57:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kripto fonlarından çıkışlar hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.