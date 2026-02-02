Kripto fonlarından çıkışlar hız kesmiyor

BlackRock, Grayscale, Fidelity ve Bitwise gibi varlık yöneticilerinin sunduğu kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 1,7 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. CoinShares'in haftalık raporuna göre bu durum, yatırımcı duyarlılığının art arda ikinci haftada da bozulduğunu gösteriyor. Yılbaşından bu yana küresel akışlar 1 milyar dolar negatife geriledi.

YATIRIMCI DUYARLILIĞI ZAYIFLIYOR

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, duyarlılıktaki bozulmayı makroekonomik ve piyasaya özgü baskıların birleşimine bağladı. Butterfill, yeni atanan şahin politika yanlısı Fed başkanının etkisine, kripto piyasasının dört yıllık döngüsüyle bağlantılı balina satışlarına ve artan jeopolitik belirsizliğe dikkat çekti. "Çıkışlar hızlanırken yatırımcı duyarlılığı bozuluyor." ifadesini kullanan Butterfill, Ekim 2025'teki zirve noktasından bu yana yönetim altındaki varlıkların 73 milyar dolar eridiğini belirtti.

ABD VE BİTCOİN ÇIKIŞLARDA BAŞI ÇEKİYOR

Bölgesel verilere bakıldığında, çıkışların büyük bölümü ABD'den geldi. Haftalık 1,65 milyar dolarlık çıkışla ABD başı çekerken, Kanada ve İsveç'ten sırasıyla 37,3 milyon ve 18,9 milyon dolar çıkış yaşandı. İsviçre ve Almanya ise 11 milyon ve 4,3 milyon dolarlık mütevazı girişlerle farklılaştı.

Varlık bazında değerlendirildiğinde Bitcoin (BTC) en ağır kaybı yaşayan kripto para birimi oldu. BlackRock'ın IBIT fonunun öncülüğündeki Bitcoin ürünlerinden 1,32 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Ethereum (ETH) ürünlerinden 308 milyon dolar, son dönemin gözde altcoinlerinden XRP'den 43,7 milyon dolar ve Solana'dan (SOL) 31,7 milyon dolar çıkış kaydedildi.

KISA POZİSYONLAR VE ZİNCİR ÜSTÜ AKTİVİTE ÖNE ÇIKIYOR

Genel eğilimin aksine bazı ürünler giriş çekmeyi başardı. Kısa Bitcoin pozisyonlarına dayalı ürünler 14,5 milyon dolarlık giriş aldı ve yılbaşından bu yana yönetim altındaki varlıklarını yüzde 8,1 artırdı. CoinShares'e göre tokenize kıymetli metal projelerine yönelik zincir üstü aktivitenin yoğunlaşmasıyla "hype" odaklı ürünler de 15,5 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Çıkışlar, piyasadaki sert değer kayıplarıyla paralel seyretti. Bitcoin son bir haftada yaklaşık yüzde 12, Ethereum ise yüzde 22 civarında değer kaybetti.