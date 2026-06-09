Kripto gerilerken tokenlaştırılmış varlıklar yüzde 589 büyüdü

Binance Research'ün son Aylık Piyasa İçgörüleri raporuna göre, makroekonomik baskıların ve politika belirsizliğinin piyasaları zorladığı bir dönemde RWA tarafı büyümesini korudu. Dolar bazında tahviller ve para piyasası fonları sektöre liderlik etti. Bu iki sınıf yüzde 83 büyüyerek değerine 6,5 milyar dolar ekledi.

En hızlı yükseliş ise tokenlaştırılmış hisse senetlerinde gerçekleşti. Bu sınıfın piyasa değeri yüzde 422 sıçradı. İvmenin büyük bölümü, tokenlaştırılmış hisse senedi ve borsa yatırım fonu (ETF) sunan Ondo Global Markets gibi platformlardan geldi. Ondo, lansmanından sonraki sekiz ay içinde 1 milyar doları aşan kilitli toplam değere (TVL) ulaştı.

Tokenlaştırılmış değerli metaller de yatırımcı çekmeyi sürdürdü ve dönem boyunca değerine yüzde 39 oranında 1,5 milyar dolar ekledi. Bu kazancın çoğu ocak ve şubatta geldi. Jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini artırdığı için tokenlaştırılmış altın 6 milyar doların üzerine çıktı. İvme soğuyunca ve altın fiyatları geri çekilince yükseliş yavaşladı.

Binance Research raporunda, "2026, RWA tokenizasyonunun Hazine tahvili ağırlıklı bir anlatıdan çeşitlendirilmiş bir getiri ekosistemine olgunlaştığı yıl oluyor." ifadelerine yer verdi.

KRİPTO PİYASASI HAZİRAN BAŞINDA SERT DÜŞTÜ

Tokenlaştırma tarafındaki bu güçlü tablo, Bitcoin ve genel kripto para piyasasının haziran başında sert biçimde gerilediği bir döneme denk geldi. Faiz oranlarının yükseleceğine dair beklentiler, ABD'deki CLARITY piyasa yapısı tasarısını çevreleyen belirsizlik ve Strategy'nin 32 Bitcoin satışının ardından değişen piyasa havası satışları besledi.

TOKENLAŞTIRMA BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCIYI HEDEFLİYOR

Tokenlaştırılmış SpaceX hisselerinin piyasaya çıkması sektöre yeniden ilgi çekti. Kraken, xStocks tokenlaştırılmış hisse senedi platformu üzerinden bu özel şirketin hissesinin tokenlaştırılmış karşılığına erişim sunuyor. xStocks kısa sürede ilgi gördü ve lansmanından sonraki yaklaşık sekiz ayda toplam işlem hacmi 25 milyar doları aştı.

Kurumsal benimseme diğer varlık sınıflarında da hızlanıyor. Gayrimenkul tarafında Apex Group, Goldman Sachs'ın Dijital Varlık Platformu'nu kullanarak fon hizmetleri sağlamaya başladı. Bu adım Blockchain tabanlı takas ve yönetime yönelik artan talebi gösteriyor.

Sektördeki çalışmalar tokenlaştırılmış yatırım ürünlerinin ötesine, finansal altyapının çekirdeğine de uzanıyor. Bankalar ödemeleri modernleştirmek ve stablecoinlerin hızlı büyümesiyle rekabet etmek için tokenlaştırılmış mevduat ağlarını giderek daha fazla araştırıyor. JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America, BNY ve Wells Fargo'nun desteklediği banka sahipliğindeki ödeme operatörü The Clearing House, gelecek yıl bir tokenlaştırılmış mevduat ağı kurmayı planlıyor.