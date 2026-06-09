Kripto gerilerken tokenlaştırılmış varlıklar yüzde 589 büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kripto gerilerken tokenlaştırılmış varlıklar yüzde 589 büyüdü

Kripto gerilerken tokenlaştırılmış varlıklar yüzde 589 büyüdü
09.06.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının (RWA) aktif piyasası, 2025 başından Haziran 2026'ya kadar yüzde 589 büyüyerek zayıf kripto para piyasasında sektörün az sayıdaki güçlü alanından biri olmayı sürdürdü.

Binance Research'ün son Aylık Piyasa İçgörüleri raporuna göre, makroekonomik baskıların ve politika belirsizliğinin piyasaları zorladığı bir dönemde RWA tarafı büyümesini korudu. Dolar bazında tahviller ve para piyasası fonları sektöre liderlik etti. Bu iki sınıf yüzde 83 büyüyerek değerine 6,5 milyar dolar ekledi.

En hızlı yükseliş ise tokenlaştırılmış hisse senetlerinde gerçekleşti. Bu sınıfın piyasa değeri yüzde 422 sıçradı. İvmenin büyük bölümü, tokenlaştırılmış hisse senedi ve borsa yatırım fonu (ETF) sunan Ondo Global Markets gibi platformlardan geldi. Ondo, lansmanından sonraki sekiz ay içinde 1 milyar doları aşan kilitli toplam değere (TVL) ulaştı.

Tokenlaştırılmış değerli metaller de yatırımcı çekmeyi sürdürdü ve dönem boyunca değerine yüzde 39 oranında 1,5 milyar dolar ekledi. Bu kazancın çoğu ocak ve şubatta geldi. Jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini artırdığı için tokenlaştırılmış altın 6 milyar doların üzerine çıktı. İvme soğuyunca ve altın fiyatları geri çekilince yükseliş yavaşladı.

Binance Research raporunda, "2026, RWA tokenizasyonunun Hazine tahvili ağırlıklı bir anlatıdan çeşitlendirilmiş bir getiri ekosistemine olgunlaştığı yıl oluyor." ifadelerine yer verdi.

KRİPTO PİYASASI HAZİRAN BAŞINDA SERT DÜŞTÜ

Tokenlaştırma tarafındaki bu güçlü tablo, Bitcoin ve genel kripto para piyasasının haziran başında sert biçimde gerilediği bir döneme denk geldi. Faiz oranlarının yükseleceğine dair beklentiler, ABD'deki CLARITY piyasa yapısı tasarısını çevreleyen belirsizlik ve Strategy'nin 32 Bitcoin satışının ardından değişen piyasa havası satışları besledi.

TOKENLAŞTIRMA BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCIYI HEDEFLİYOR

Tokenlaştırılmış SpaceX hisselerinin piyasaya çıkması sektöre yeniden ilgi çekti. Kraken, xStocks tokenlaştırılmış hisse senedi platformu üzerinden bu özel şirketin hissesinin tokenlaştırılmış karşılığına erişim sunuyor. xStocks kısa sürede ilgi gördü ve lansmanından sonraki yaklaşık sekiz ayda toplam işlem hacmi 25 milyar doları aştı.

Kurumsal benimseme diğer varlık sınıflarında da hızlanıyor. Gayrimenkul tarafında Apex Group, Goldman Sachs'ın Dijital Varlık Platformu'nu kullanarak fon hizmetleri sağlamaya başladı. Bu adım Blockchain tabanlı takas ve yönetime yönelik artan talebi gösteriyor.

Sektördeki çalışmalar tokenlaştırılmış yatırım ürünlerinin ötesine, finansal altyapının çekirdeğine de uzanıyor. Bankalar ödemeleri modernleştirmek ve stablecoinlerin hızlı büyümesiyle rekabet etmek için tokenlaştırılmış mevduat ağlarını giderek daha fazla araştırıyor. JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America, BNY ve Wells Fargo'nun desteklediği banka sahipliğindeki ödeme operatörü The Clearing House, gelecek yıl bir tokenlaştırılmış mevduat ağı kurmayı planlıyor.

Kripto Para, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto gerilerken tokenlaştırılmış varlıklar yüzde 589 büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Yusufeli Barajı’nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı

13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
13:06
Maaşı bile belli Galatasaray’dan Vlahovic bombası
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası
12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 13:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kripto gerilerken tokenlaştırılmış varlıklar yüzde 589 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.