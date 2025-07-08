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Kripto girişim sermayesi rekor kırdı

Kripto girişim sermayesi rekor kırdı
08.07.2025 12:57
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Kripto odaklı girişimler, 2025'in ikinci çeyreğinde 10,03 milyar dolar yatırım çekerek 2022 başından bu yana en yüksek çeyreklik seviyeye ulaştı. Haziran tek başına 5,14 milyar dolarlık fonlamayla rekor kırdı.

Kripto piyasasına yönelik risk sermayesi, uzun süren durgunluğun ardından 2025'in ikinci çeyreğinde güçlü bir sıçrama yaptı. Üç ayda toplanan 10,03 milyar dolar, 2022'nin ilk çeyreğindeki 16,64 milyar dolardan bu yana görülen en yüksek tutar oldu. Haziran ayı ise 5,14 milyar dolarla son üç yılın en hareketli ayı olarak öne çıktı.

Kripto Sektörü 2022'den Beri En Güçlü Çeyreğini Yaşıyor

Kripto para sektöründe risk sermayesi yatırımları 2025 yılının ikinci çeyreğinde 10,03 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2022 başından bu yana görülen en yüksek çeyrek dönem yatırımı olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı tek başına 5,14 milyar dolarlık yatırım çekerek çeyreğin lokomotifi oldu.

CryptoRank verilerine göre Haziran ayında gerçekleşen 5,14 milyar dolarlık yatırım, Ocak 2022'den bu yana aylık bazda kaydedilen en yüksek rakam oldu. Uzun süren durgunluk döneminin ardından gelen bu canlanma, kripto varlıklara olan ilginin yeniden arttığını gösteriyor. 2022'nin ilk çeyreğinde 16,64 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmişti.

Amerikalı girişimci ve siyasetçi Vivek Ramaswamy tarafından kurulan varlık yönetim şirketi Strive Funds, Mayıs ayında 750 milyon dolar yatırım alarak çeyreğin lideri oldu. Şirket bu fonları Bitcoin odaklı "alfa yaratıcı" stratejiler geliştirmek için kullanacağını açıkladı. TwentyOneCapital Nisan ayında 585 milyon dolar yatırım alarak ikinci sırada yer aldı.

Çeyreğin diğer büyük yatırımları arasında 400 milyon dolar ile Securitize, 185 milyon dolar ile Kalshi, 153 milyon dolar ile Auradine, 140 milyon dolar ile ZenMEV ve 135 milyon dolar ile Digital Asset bulunuyor. Coinbase Ventures, Nisan-Haziran döneminde 25 anlaşma yaparak en aktif yatırımcı konumunda yer aldı.

Animoca Brands, Andreessen Horowitz ve Pantera Capital da çeyrek boyunca yoğun yatırım faaliyeti gösterdi. Haziran ayında Coinbase Ventures 10 yatırımla zirvedeki yerini korudu. Pantera Capital sekiz, Galaxy beş, Paradigm ise dört yatırım gerçekleştirdi.

Blockchain altyapısı ve merkezi olmayan finans (DeFi) projeleri yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği alanlar oldu. Merkezi finans, NFT ve GameFi kategorileri orta düzeyde yatırım çekerken, memecoin projelerine yönelik fonlama faaliyetleri sınırlı kaldı. Son bir yılda gerçekleşen 1.673 yatırım turunda yüzde 19,43'lük payla tohum aşaması yatırımları başı çekti.

Galaxy Digital geçtiğimiz ay ilk dış girişim fonunu 175 milyon dolar toplayarak kapattı. Başlangıçtaki 150 milyon dolarlık hedefi aşan fon, stablecoin, tokenizasyon ve ödeme sistemleri gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip kripto sektörlerine odaklanacak. Amsterdam merkezli Theta Capital Management de Mayıs ayında erken aşama Blockchain girişimlerini desteklemek için 175 milyon dolardan fazla fon topladı.

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