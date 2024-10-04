Kripto girişimi Lejilex, SEC'i düzenleyici yetki aşımıyla suçluyor - Son Dakika
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Kripto girişimi Lejilex, SEC'i düzenleyici yetki aşımıyla suçluyor

Kripto girişimi Lejilex, SEC\'i düzenleyici yetki aşımıyla suçluyor

Texas merkezli kripto girişimi Lejilex, SEC'i "kapsamlı düzenleyici hak iddiası" ile suçlayarak federal mahkemeden önleyici karar talep etti. Şirket, planlanan kripto borsasının menkul kıymet yasalarını ihlal etmeyeceğini savunurken, SEC'in düzenleyici yetkisini aştığını iddia ediyor.

04.10.2024 11:47
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Kripto para dünyasında yeni bir hukuki savaş başladı. Lejilex, 2024 sonunda açmayı planladığı kripto borsası için SEC'in olası yaptırımlarına karşı harekete geçiyor. Şirket, dijital varlıkların farklı algılanmasının SEC'in yetki alanını genişletmek için gerekçe olamayacağını ileri sürüyor.

Lejilex Davası Kripto Regülasyonlarının Geleceğini Şekillendirebilir

Kripto dünyasında düzenleyici çerçeve tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Lejilex'in açtığı dava, SEC'in kripto varlıkları geniş bir şekilde menkul kıymet olarak sınıflandırma çabalarına karşı bir hamle olarak görülüyor. Bu gelişme, sektörün geleceğini şekillendirebilecek önemli bir hukuki mücadeleye işaret ediyor.

Texas Kripto Özgürlük İttifakı'nın bir parçası olan Lejilex, dilekçesinde kripto işlemlerini kolaylaştıracağını, menkul kıymet satmayacağını belirtti. Şirket, SEC'i düzenleyici gücünü aşmakla itham etti. Lejilex kurucu ortağı Mike Wawszczak yaptığı açıklamada "Dava açmak yerine işimizi başlatmayı dilerdik. Maalesef bu durumdayız." dedi.

Öte yandan SEC, davanın mahkemeden kripto paraların asla menkul kıymet sayılamayacağına hükmetmesini istediğini iddia ediyor. Kurum ayrıca duruş meselesini gündeme getirerek, Lejilex'e karşı herhangi bir kurum yaptırım eylemi olmadığını savundu.

Bu dava, kripto para piyasalarında düzenleyici belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. SEC'in kripto varlıkları geniş bir şekilde menkul kıymet olarak sınıflandırma çabaları, Lejilex gibi şirketlerin tepkisini çekiyor. Bu dava, Lejilex ile birlikte kripto dünyasının geleceğini de şekillendirebilir.

Bu gelişmeler, sektörün geleceği için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Lejilex davası, kripto para birimlerinin yasal statüsü ve SEC'in yetki sınırları konusunda emsal teşkil edebilecek. Sektör oyuncuları, davanın sonucunu merakla bekliyor.

Coinbase baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, bir X gönderisinde dilekçeler hakkında yorum yaparak, SEC'in "bir dijital varlık işleminin bir menkul kıymet işlemi olup olmadığının varlığın doğasına göre belirlenmediği" yönündeki argümanlarının tutarsız olduğunu iddia etti. Grewal, "Bu, hepimizin adına hareket eden hükümetimiz. Bir yargıca bir şey söylerken başka bir yargıca tersini söylemek tolere edilmemeli. Daha iyisini hak ediyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

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