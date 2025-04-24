Kripto hesaplarınız tehlike altında: Son tarih yarın

Türkiye'de kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme 25 Nisan'da uygulamaya geçiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mevzuat, kripto para borsalarındaki tüm kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamasını şart koşuyor. Bu tarihe kadar gerekli doğrulama adımlarını tamamlamayanların hesapları dondurulacak.

Kripto Borsalarında Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor

Türkiye, kripto para ekosistemini düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hazırlanan ilk yasal çerçevenin ardından, MASAK tarafından suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesini hedefleyen düzenlemeler aralık ayında Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu düzenlemelerin bir bölümü, iki aylık geçiş sürecinin tamamlanmasıyla 25 Şubat'ta uygulamaya alınarak 15 bin lira ve üzerindeki kripto para transferlerinde ayrıntılı kullanıcı bilgilerinin paylaşılmasını mecburi kıldı. Kademeli olarak uygulamaya konulan bu kuralların bir sonraki aşaması ise 25 Nisan'da devreye giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada finansal sistemin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." dedi. Düzenleme kapsamında, kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların hesapları 25 Nisan itibarıyla dondurularak pozisyon kapatma dışında tüm işlemlere geçici sınırlama getirilecek.

Bu doğrulama sürecinde selfie yükleme, meslek bilgisi ve adres onayı gibi bilgiler talep ediliyor. Yetkililer, bu tedbirlerin yatırımcı haklarını ve piyasa bütünlüğünü korumak amacıyla devreye alındığını vurguluyor. Kimlik doğrulama işlemini eksiksiz tamamlayan yatırımcılar ise herhangi bir kısıtlama olmadan kripto varlık işlemlerine devam edebilecek.