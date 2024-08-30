Kripto Para

Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan sarsıntılar, hukuk firmalarını zengin etti. Sektördeki büyük isimlerin art arda iflas bayrağını çekmesiyle birlikte hukuki danışmanlık hizmetlerine olan talep adeta patladı.

Kripto dünyasındaki krizler hukuk bürolarına yaradı

Yaşanan iflas dalgasında öne çıkan yedi büyük iflas vakası, hukuk firmalarının kasalarını doldurmaya yetti. Toplamda 751 milyon dolarlık hukuki hizmet bedeli talep edilirken, bu pastanın en büyük payını dört büyük hukuk firması kaptı. Bu dört firma, toplam talebin yüzde 64'üne denk gelen 484 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Bu gelir yarışında birinciliği Sullivan & Cromwell firması göğüsledi. FTX borsasının çöküşüyle gündeme gelen firma, bu süreçten 215 milyon dolarlık bir kazanç sağladı. Başlangıçta aylık 10 milyon doların üzerinde ücret alan firma sonradan bu rakamı 7 milyon dolara indirdi.

İkinci sırada yer alan Kirkland & Ellis; Voyager, BlockFi ve Celsius gibi dev isimlerin davalarından toplam 120 milyon dolar kazandı. Özellikle Celsius davasından elde ettiği 75 milyon dolarlık gelir dikkat çekti.

White & Case firması, Genesis ve Celsius davalarındaki çalışmalarıyla 75 milyon dolarlık bir gelire imza attı. Firma, Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky hakkındaki soruşturmalarda da aktif rol oynadı.

Cleary Gottlieb ise Genesis'in iflas sürecinde baş danışman olarak görev aldı ve bu süreçten 73 milyon dolar kazanç elde etti. Cleary Gottlieb, dava boyunca aylık 2,5 milyon dolar gelir sağladı.

Bazı kripto para davalarının halen devam ettiği belirtiliyor. FTX davasının Ekim ayında sonuçlanması beklenirken, Terraform Labs için yeniden yapılanma duruşmasının 19 Eylül'de gerçekleşeceği açıklandı. Öte yandan Genesis, yeniden yapılanma planını tamamlayarak 2 Ağustos'ta mağdurlara 4 milyar dolar tazminat ödedi.