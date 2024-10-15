Kripto ihlaline rekor ceza: ABD bankacılık devi milyarlarca dolar ceza ödeyecek - Son Dakika
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Kripto ihlaline rekor ceza: ABD bankacılık devi milyarlarca dolar ceza ödeyecek

Kripto ihlaline rekor ceza: ABD bankacılık devi milyarlarca dolar ceza ödeyecek

Dev Amerikan bankası TD Bank, kara para aklama ve şüpheli kripto işlemlerini bildirmeme nedeniyle 3 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırıldı. FinCEN, bankanın milyarlarca dolarlık şüpheli kripto faaliyetlerini göz ardı ettiğini iddia ediyor.

15.10.2024 12:30
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Finansal suçlarla mücadele konusunda yeni bir dönüm noktası yaşanıyor. TD Bank'ın aldığı ceza, bankacılık tarihindeki rekor büyüklükte para cezası olarak kayıtlara geçti. Bu durum, geleneksel finans kurumlarının kripto para dünyasıyla etkileşiminin karmaşıklığını gözler önüne sererken, düzenleyici kurumların artan baskısına da işaret ediyor.

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Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), TD Bank'ın dokuz aylık bir süreç boyunca "Müşteri Grubu C" olarak adlandırılan bir firmadan 2.000'den fazla şüpheli işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu firma, yıllık 1 milyon doları aşmayacağını beyan etmesine rağmen gerçekte 1 milyar doların üzerinde para hareketi gerçekleştirdi.

Müşteri Grubu C'nin finansal hareketleri, yüksek riskli olarak kabul edilen birçok niteliğe sahipti. Fonlarının yüzde 90'ını Birleşik Krallık merkezli bir kripto borsasından getirirken yüzde 60'ını kripto para varlıklarıyla ilgili hizmetler sunan Kolombiya finansal kurumlarına gönderdi. Ayrıca Çin ve Orta Doğu'daki yüksek riskli sektörlerle de işlemler gerçekleştirdi.

FinCEN raporunda TD Bank'ın bu şüpheli faaliyetleri proaktif olarak raporlamadığını belirtti. Banka, kolluk kuvvetlerinden birden fazla sorgu aldıktan sonra harekete geçti. Bu durum, bankanın kripto para işlemlerine yönelik yazılı politikalarının yetersiz kaldığını gösteriyor.

TD Bank, Banka Gizlilik Yasası ihlalleri ve kara para aklama suçunu kabul etti. Banka, 1,8 milyar dolar ceza ödeyecek ve FinCEN tarafından uygulanan 1,3 milyar dolarlık ek cezayla birlikte toplam 3,09 milyar dolarlık bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Bu ceza, Banka Gizlilik Yasası kapsamında şimdiye kadar uygulanan en büyük ceza olarak tarihe yazıldı.

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