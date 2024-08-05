Kripto korsanları düşüşü fırsata çeviriyor - Son Dakika
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Kripto korsanları düşüşü fırsata çeviriyor

Kripto korsanları düşüşü fırsata çeviriyor

Kripto para piyasalarındaki son düşüşler, korsanları harekete geçirdi. Geçmiş hack olaylarından elde edilen fonlarla gerçekleştirilen büyük ölçekli Ethereum alımları, piyasanın dengesini sorgulatıyor.

05.08.2024 12:18
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Kripto para piyasasındaki son dalgalanmalar, beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. Geçmiş siber saldırılardan elde edilen yasadışı fonlar, Ether'in değer kaybetmesini fırsat bilerek büyük miktarda alım için kullanıldı. Bu durum, kripto dünyasındaki güvenlik açıklarını ve piyasa manipülasyonlarını yeniden gündeme getirirken, yatırımcılar için de önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Kripto Korsanları Ethereum Alımlarıyla Dikkat Çekiyor

Son günlerde kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalar, beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen siber saldırılardan elde edilen yasadışı fonlar, Ether alımında kullanılmaya başlandı.

Özellikle dikkat çeken bir olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Nomad isimli kripto köprüsüne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak ortaya çıktı. Gün içinde, siber suçluların ele geçirdikleri 39,75 milyon DAI'yi kullanarak 16.892 adet Ether satın aldıkları belirlendi. Bu alım, Ether'in değerinde yaşanan sert düşüşle aynı zamana denk geldi. Kripto paranın fiyatı kısa sürede 2.760 dolardan 2.172 dolara gerileyerek yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Blockchain analiz şirketi Lookonchain, durumun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin raporuna göre alım işleminin ardından siber suçlular, fonların takibini zorlaştırmak amacıyla Tornado Cash adlı kripto karıştırıcı hizmeti üzerinden transferler gerçekleştirmeye başladı. Bu yöntem, yasadışı yollarla elde edilen kripto paraların izini kaybettirmek için sıkça kullanılıyor.

Diğer yandan, PeckShield adlı bir başka Blockchain araştırma kuruluşu, söz konusu kişilerin bir miktar Ether'i farklı bir Ethereum adresine aktardığını duyurdu. Şu ana kadar yaklaşık 2.400 ETH'nin (7 milyon dolar civarında) Tornado Cash üzerinden taşındığı tahmin ediliyor.

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