Kripto kullanıcıları dikkat! SPK'nın yabancı kripto platformlarına tanıdığı süre doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto kullanıcıları dikkat! SPK'nın yabancı kripto platformlarına tanıdığı süre doldu

Geniş Video İzle

Türkiye, kripto para piyasasını düzenleyen yeni yasalarla yabancı platformlara önemli yükümlülükler getirdi. Bugün itibariyle, SPK'ya faaliyet izni başvurusu yapmayan yabancı kripto para platformları, Türkçe hizmet ve pazarlama faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Düzenlemelere uymayan kripto platformlarının kullanıcıları ise tehlikede.

02.10.2024 14:22  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı kripto para platformları için verilen üç aylık bugün sona erdi. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmayan platformlar, Türkiye içinde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini durdurmak zorunda. Bu önemli düzenleme, yurt içindeki kripto para piyasasını daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

SPK'nın Yeni Kripto Düzenlemesi: Yabancı Platformlara Tanınan Geçiş Süreci Sona Erdi

Türkiye'nin kripto para piyasasında yeni bir dönem başladı. Yeni düzenlemeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almadan faaliyet gösteren yabancı platformlar, Türkiye'deki hizmetlerini sonlandırmak zorundaydı ancak bazı dev kripto platformları henüz bu karara uymadı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliği ile kripto para piyasalarının denetim yetkisi SPK'ya devredilmişti. Bu düzenleme kapsamında, yabancı platformlara üç aylık bir uyum süresi tanındı. SPK tarafından yayımlanan "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne göre 80 şirket ülkemizde faaliyet göstermek için başvuru yaparken "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ne göre ise 8 şirket ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırmak için tasfiye başvurusunda bulundu.

Ülkemizde faaliyet gösteren ancak başvuru yapmayan yurt dışı merkezli kripto platformlarının tasfiye başvurusunda bulunması gerekiyordu. SPK'nın güncel listelemelerine göre ülkemizde faaliyet gösteren MEXC, Gemini, Kraken, ProBit Global, XT.COM, Pionex, KCEX ve Fastex kripto borsaları faaliyet ya da tasfiye başvurusu henüz yapmadı. Herhangi bir başvuruda bulunmayan Gemini, Kraken, ProBit Global ve Pionex kripto para borsaları internet sitelerinden Türkçe dil desteğini kaldırmış olsa da MEXC, XT.COM, KCEX ve Fastex kripto borsalarının sitelerinde Türkçe dil desteği bulunuyor.

Bugün itibariyle herhangi bir başvuruda bulunmayan ancak faaliyetlerini sürdüren yabancı platformlara yasal yaptırımlar uygulanacağı SPK tarafından açıklandı. Bazı yurt dışı merkezli kripto para borsaları, Türk kullanıcılara yönelik hizmetlerini ve pazarlama faaliyetlerini durdurma kararı almış ve bunu uygulamış olsa da bazı kripto borsalarının bu karara uymamış olması ülkemizde bu kripto para borsalarını kullanan kullanıcıların fonlarını tehlikeye atıyor.

Kripto kullanıcıları dikkat! SPK\'nın yabancı kripto platformlarına tanıdığı süre doldu

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto kullanıcıları dikkat! SPK'nın yabancı kripto platformlarına tanıdığı süre doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf cihan:
    Faizi indir. Borsayı düzelt.yoksa oy felan yok. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto kullanıcıları dikkat! SPK'nın yabancı kripto platformlarına tanıdığı süre doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement