Kripto madencilik şirketi BIT Mining, DOGE ve LTC stratejisiyle sektörde fark yarattı - Son Dakika
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Kripto madencilik şirketi BIT Mining, DOGE ve LTC stratejisiyle sektörde fark yarattı

Kripto madencilik şirketi BIT Mining, DOGE ve LTC stratejisiyle sektörde fark yarattı

Bitcoin ve kripto madencilik şirketi BIT Mining, Dogecoin (DOGE) ve Litecoin (LTC) madenciliğine yönelme stratejisinin sadece Bitcoin (BTC) madenciliğine kıyasla üç kat daha kârlı olduğunu açıkladı. Şirket, 27 Kasım'a kadar toplam değeri 105,5 milyon dolara ulaşan kripto para madenciliği gerçekleştirdi.

05.12.2024 11:23
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Kripto para madenciliği sektöründe önemli bir strateji değişikliği yaşanıyor. BIT Mining'in başkan yardımcısı ve baş ekonomisti Dr. Youwei Yang, Donald Trump'ın zaferi sonrası değişen düzenleyici ortamın ve Elon Musk'ın etkisinin kârlılığı artırdığını vurguladı.

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BIT Mining'in yeni stratejisi, sektörde ses getirdi. Şirket, Bee Computing'den 2021'de satın aldığı özel LD3 madencilik makineleriyle 227.908.250,38 DOGE ve 84.485,42 LTC madenciliği gerçekleştirdi.

Başarılı sonuçlar şirketin hisse değerine de yansıdı. BIT Mining (BTCM) New York Borsası'nda yüzde 10 yükseliş kaydetti. Bu oran, diğer Bitcoin madencilerinin yüzde 3-7 arasındaki artışının oldukça üzerinde yer aldı.

Şirket şu anda DOGE, LTC ve Bellscoin (BEL) madenciliği yapabilen 5.550'den fazla aktif makineyle faaliyet gösteriyor. Bu rakam, üç token için toplam ağ hash oranının yüzde 1,32'sini temsil ederek BIT Mining'i önemli bir oyuncu haline getiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto madencilik şirketi BIT Mining, DOGE ve LTC stratejisiyle sektörde fark yarattı - Son Dakika

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