Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası

Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası
21.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ödeme kartlarındaki günlük işlem hacmi, 2024 sonundan bu yana 22 kat artarak Ocak 2026 ortasında 60.000 seviyesine yaklaştı. Sektör, kullanıcıların dijital varlıklarını günlük harcamalara dönüştürmesini kolaylaştıran bu kartlarla yeni bir büyüme dönemine girdi.

Kripto ödeme kartları, kullanıcıların sahip olduğu dijital varlıkları satış noktasında otomatik olarak fiat paraya dönüştürerek geleneksel işyerlerinde harcama yapılmasına olanak tanıyor. Bu sistem, kullanıcıların borsalar üzerinden manuel işlem yapmadan kripto varlıklarını harcayabilmesini sağlıyor.

GÜNLÜK HACİM 4 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Aralık 2024'ten bu yana yaşanan büyüme, pratik kripto harcama çözümlerine yönelik artan talebi yansıtıyor. Visa veya Mastercard altyapısı kullanan bu kartlar sayesinde kullanıcılar, merkezi borsalarda varlık satıp geleneksel banka hesaplarına para çekmek yerine dijital varlıklarını doğrudan harcayabiliyor. Böylece satın alma anına kadar dijital varlıklara maruz kalma sürdürülürken, fiat paraya geçiş süreci de kolaylaşıyor.

İşlem aktivitesi, bu kartlar aracılığıyla işlenen günlük hacmin yaklaşık 4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Etherfi, tüm işlemlerin yaklaşık yarısını oluşturarak sektörde öne çıkıyor. Gnosis, Metamask ve Solayer da bu alanda faaliyet gösteren diğer sağlayıcılar arasında yer alıyor.

Kart ihraççıları ekonomik modellerini geliştirmeye devam ederken, teşvik yapıları ve ücret düzenlemeleri sağlayıcılar arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Birçok kart, DeFi protokolleri ve diğer zincir üstü kaynaklardan elde edilen getiriler sunarak kullanıcıların bakiyelerinden kazanç sağlamasına ve aynı zamanda harcama esnekliğini korumasına imkân tanıyor.

Visa ve Mastercard altyapısının kripto kart ihracındaki hakimiyeti, geleneksel ödeme devlerinin dijital varlık benimsenmesinde önemli bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Bu köklü ödeme ağları, merkeziyetsiz finans ile günlük ticaret arasında köprü kurma konusunda kritik bir rol üstleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.