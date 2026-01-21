Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası

Kripto ödeme kartları, kullanıcıların sahip olduğu dijital varlıkları satış noktasında otomatik olarak fiat paraya dönüştürerek geleneksel işyerlerinde harcama yapılmasına olanak tanıyor. Bu sistem, kullanıcıların borsalar üzerinden manuel işlem yapmadan kripto varlıklarını harcayabilmesini sağlıyor.

GÜNLÜK HACİM 4 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Aralık 2024'ten bu yana yaşanan büyüme, pratik kripto harcama çözümlerine yönelik artan talebi yansıtıyor. Visa veya Mastercard altyapısı kullanan bu kartlar sayesinde kullanıcılar, merkezi borsalarda varlık satıp geleneksel banka hesaplarına para çekmek yerine dijital varlıklarını doğrudan harcayabiliyor. Böylece satın alma anına kadar dijital varlıklara maruz kalma sürdürülürken, fiat paraya geçiş süreci de kolaylaşıyor.

İşlem aktivitesi, bu kartlar aracılığıyla işlenen günlük hacmin yaklaşık 4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Etherfi, tüm işlemlerin yaklaşık yarısını oluşturarak sektörde öne çıkıyor. Gnosis, Metamask ve Solayer da bu alanda faaliyet gösteren diğer sağlayıcılar arasında yer alıyor.

Kart ihraççıları ekonomik modellerini geliştirmeye devam ederken, teşvik yapıları ve ücret düzenlemeleri sağlayıcılar arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Birçok kart, DeFi protokolleri ve diğer zincir üstü kaynaklardan elde edilen getiriler sunarak kullanıcıların bakiyelerinden kazanç sağlamasına ve aynı zamanda harcama esnekliğini korumasına imkân tanıyor.

Visa ve Mastercard altyapısının kripto kart ihracındaki hakimiyeti, geleneksel ödeme devlerinin dijital varlık benimsenmesinde önemli bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Bu köklü ödeme ağları, merkeziyetsiz finans ile günlük ticaret arasında köprü kurma konusunda kritik bir rol üstleniyor.