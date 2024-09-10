Kripto para ABD seçimlerinde kilit rol oynuyor - Son Dakika
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Kripto para ABD seçimlerinde kilit rol oynuyor

Kripto para ABD seçimlerinde kilit rol oynuyor

ABD'deki kripto para yatırımcılarının büyük çoğunluğu, yaklaşan başkanlık seçimlerinde adayların dijital varlık politikalarını dikkate alacaklarını belirtiyor. Gemini kripto para borsasının son raporu, kripto sahiplerinin yüzde 73'ünün oy verirken adayların Blockchain ve kripto para düzenlemelerine yönelik tutumlarını değerlendireceğini ortaya koyuyor. Bu sonuçlar, dijital ekonominin ABD siyasetindeki artan önemini gösteriyor.

10.09.2024 15:49
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Kripto paralar, ABD başkanlık seçimlerinde ilk kez önemli bir kampanya konusu olarak karşımıza çıkıyor. Gemini kripto para borsasının "Küresel Kripto Durumu" raporu, bu alandaki eğilimleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, kripto yatırımcılarının büyük bir kısmının adayların dijital varlık politikalarını değerlendireceğini gösteriyor. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin ulusal politikadaki etkisini artırıyor.

Dijital Varlık Politikaları Seçim Yarışını Kızıştırıyor

Gemini tarafından gün içinde yayımlanan rapor, kripto para sektörünün ABD siyasetindeki artan önemini ortaya koyuyor. Araştırma, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Singapur ve Türkiye'den 6.000 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Raporun en dikkat çekici bulgularından biri, ABD'deki kripto para sahiplerinin yüzde 73'ünün, bir adayın kripto konusundaki duruşunun başkanlık oyları üzerinde "bir miktar etkisi" olacağına inanması oldu. Dahası katılımcıların yüzde 37'si bu etkinin "önemli" olacağını belirtiyor.

Düzenleyici belirsizliği, kripto yatırımları önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. 2022'de ABD'li katılımcıların yüzde 28'i düzenleyici endişeleri bir engel olarak görürken, bu oran 2024'te yüzde 38'e ulaşmış görünüyor.

Bu endişelere rağmen ABD'de kripto para yatırımcılarının sayısında artış gözleniyor. 2022'de katılımcıların yüzde 75'i hiç kripto paraya sahip olmadığını ifade ederken, bu oran 2024'te yüzde 65'e düştüğü görülüyor. Aynı dönemde, kripto para sahiplerinin oranı yüzde 20'den yüzde 21'e, geçmişte kripto para sahibi olanların oranı ise yüzde 5'ten yüzde 14'e yükselmiş olduğu kaydediliyor.

Bu veriler, kripto para piyasasının ABD'de giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve yatırımcı tabanının genişlediğini gösteriyor. Özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto para birimlerine olan ilginin arttığı gözlemleniyor.

Gemini tarafından sunulan bu bulgular, kripto paraların ABD siyasi arenasında giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Önümüzdeki seçimlerde adayların kripto para politikaları, özellikle bu alanda yatırım yapan seçmenler için kritik bir değerlendirme kriteri olacak gibi görünüyor.

Bu gelişmeler ışığında, başkan adaylarının Blockchain teknolojisi ve kripto para düzenlemeleri konusundaki duruşlarını netleştirmeleri bekleniyor. Adayların bu konudaki açıklamaları, seçim kampanyalarının önemli bir parçası haline gelebilir.

Gemini araştırması, kripto para ekosisteminin ABD siyasetinde artan bir role sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, dijital ekonomi ve geleneksel finans sistemleri arasındaki etkileşimin giderek daha fazla önem kazanacağına işaret ediyor. Yakın gelecekte, kripto para politikalarının hem ekonomik hem de siyasi tartışmaların odak noktası haline gelmesi öngörülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para ABD seçimlerinde kilit rol oynuyor - Son Dakika

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