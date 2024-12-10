Kripto para balinaları düşüş fırsatını değerlendiriyor

Kripto Para

Küresel kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 6 düşüşle 3,65 trilyon dolara geriledi. Önde gelen varlıklardaki düşüş, balinaları harekete geçirdi. Ethereum'da büyük işlem hacmi yüzde 127 artarken, Bitcoin balina işlemleri 93 milyar dolara ulaştı.

Stablecoin Hareketleri Yükselişi İşaret Ediyor

Bitcoin tarihi seviyesi olan 103.700 dolardan düşüş gösterdi. IntoTheBlock verilerine göre büyük Bitcoin sahipleri 5 Aralık'tan bu yana süregelen düşüşlerin ardından pazartesi günü 1.900 BTC'lik net giriş kaydetti.

Ethereum cephesinde benzer bir hareket gözlendi. ETH balinaları 9 Aralık'ta 61.000 ETH'lik net giriş gerçekleştirdi. Büyük işlem hacmindeki bu artış, bireysel yatırımcılarda FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) etkisi yaratma potansiyeli taşıyor.

Piyasa genelindeki soğuma, yarın açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi ve 17-18 Aralık'ta gerçekleşecek FOMC toplantısı öncesinde gerçekleşiyor. Bu makro olayların olumlu seyretmesi durumunda kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgası beklenebilir.