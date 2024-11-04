Kripto para balinalarının ABD seçimlerinde tercih ettiği aday şaşırttı - Son Dakika
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Kripto para balinalarının ABD seçimlerinde tercih ettiği aday şaşırttı

Kripto para balinalarının ABD seçimlerinde tercih ettiği aday şaşırttı

ABD başkanlık seçimleri öncesinde, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki rekabet kadar, kripto piyasalarındaki büyük yatırımlar da gündemde. Trump lehine yapılan dev yatırımlar ve Harris hisselerinin dağınık yapısı, bu büyük tahminlerin sonuçlarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını işaret ediyor.

04.11.2024 17:33
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ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla, kripto yatırımcıları seçim sonuçlarına büyük miktarda yatırım yaparak dikkat çekiyor. Merkezi olmayan tahmin piyasalarında, Trump'a yapılan "Evet" yatırımları, bazı büyük yatırımcılar tarafından kontrol ediliyor. Bu durum, seçimlerin sonucu kadar kripto piyasalarındaki hareketliliği de belirleyecek.

Kripto Piyasalarında Büyük Hareketlilik: Trump ve Harris Arasında Yatırım Yarışı Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışında son düzlüğe girilirken, kripto piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. Merkezi olmayan tahmin platformlarında Donald Trump lehine yapılan tahminlerin önemli bir kısmının az sayıda büyük yatırımcının kontrolünde olduğu ortaya çıktı.

Siyasi analist Domer'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı verilere göre Trump'ın kazanacağına dair pozisyon alan yatırımcılar arasında özellikle beş büyük oyuncu öne çıkıyor. Bu yatırımcılar arasında "Le Giga Whale" kod adlı hesap, tek başına tahminlerin yaklaşık üçte birlik kısmını elinde bulunduruyor. Trump'ın seçimi kazanması durumunda, bu beş yatırımcının toplam kazancının 81 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Harris cephesinde ise tablo oldukça farklı görünüyor. Hali hazırda şu anda ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Harris'e yönelik tahminler daha dengeli bir dağılım sergiliyor. En büyük beş yatırımcı, Harris lehine yapılan tahminlerin yalnızca yüzde 18'ine sahip. Harris'in en büyük destekçisi yüzde 4,4'lük pay ile sınırlı kalırken, Trump'ın en büyük yatırımcısı yüzde 29,1'lik bir orana hükmediyor.

Öte yandan, Trump lehine tahmin yapan altı büyük yatırımcıdan dördünün aynı kaynaktan yönetildiğine dair şüpheler mevcut. Domer, zxgngl ve Fredi9999 gibi hesapların da aralarında bulunduğu bu yatırımcılar hakkında değerlendirmede bulunurken, bu kişilerin Trump'ın kazanacağına gerçekten inanan ve bu doğrultuda ciddi yatırım yapan kişiler olduğunu düşünüyor.

Anket sonuçları ise farklı bir resim çiziyor. Yapılan bir ulusal anket ortalamasında Harris yüzde 49, Trump yüzde 48 seviyesinde görünüyor. Buna karşın Polymarket verilerine göre Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 56,9 düzeyinde seyrediyor.

Bitcoin fiyatları da seçim atmosferinden etkileniyor. Analist Valentin Fournier, Harris'in anketlerde öne geçmesiyle Bitcoin'de görülen düşüşün ilişkili olduğunu dile getirdi. Trump'ın kripto para dostu politikaları göz önüne alındığında, bu gelişmenin Bitcoin için risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

Ekim ayında Bitcoin, "Trump etkisi" olarak adlandırılan yükselişle 29 Ekim'de 73.600 dolar seviyesine ulaşmıştı. Uzmanlar, bu yükselişin temel ekonomik göstergelerden ziyade seçim beklentileriyle şekillendiği görüşünde birleşiyor.

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