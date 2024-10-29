Kripto para borsaları arasındaki rekabet kızışıyor - Son Dakika
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Kripto para borsaları arasındaki rekabet kızışıyor

Kripto para borsaları arasındaki rekabet kızışıyor

Crypto.com, aylık işlem hacmini dört katına çıkararak Kuzey Amerika'nın lider kripto para borsası haline geldi. Coinbase ve Kraken gibi rakiplerini geride bırakan platform, 378 çeşitli kripto para birimi sunarak yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu değişim, piyasada yeni bir liderin yükselişi anlamına geliyor.

29.10.2024 17:53
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Kripto para piyasalarında liderlik yarışında büyük bir değişim yaşanıyor. Crypto.com, rekor kıran işlem hacmi ile Kuzey Amerika'nın en büyük kripto para borsası olma unvanını Coinbase'den aldı. Bu başarı, platformun geniş kripto para yelpazesinin yanı sıra, son aylarda yaşanan büyük hacimli ticaret sayesinde geldi.

Crypto.com, Rakipleri Coinbase ve Kraken'i Geride Bıraktı

Kripto para borsaları arasında rekabet devam ediyor. Kuzey Amerika kripto para piyasasında beklenmedik bir güç değişimi yaşandı. Son dönemde gösterdiği olağanüstü performansla dikkat çeken Crypto.com, sektörün köklü ismi Coinbase'i geride bırakarak bölgenin en büyük kripto para borsası konumuna yükseldi.

Veriler Crypto.com'un etkileyici yükselişini gözler önüne seriyor. Borsanın işlem hacmi, Temmuz ayında kaydedilen 34 milyar dolar seviyesinden, Eylül ayında 134 milyar dolara ulaşarak çarpıcı bir artış gösterdi. Bu rakam, bölgedeki toplam 183 milyar dolarlık işlem hacminin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Piyasanın eski hakimi Coinbase, 46 milyar dolarlık işlem hacmiyle ikinci sıraya gerilerken, bir diğer önemli oyuncu Kraken ise 10 milyar dolarlık işlem hacmiyle üçüncü sırada kaldı.

Crypto.com'un bu etkileyici başarısının temelinde, kullanıcılarına sunduğu geniş kripto para birimi seçenekleri yatıyor. Platform, aralarında Bitcoin'in de bulunduğu 378'den fazla kripto para birimiyle hizmet veriyor. Bu sayı, 290'ın altında token sunan Coinbase ve Kraken'in oldukça üzerinde bulunuyor.

Borsanın yükseliş trendi Ekim ayında da devam ediyor. Son verilere göre Crypto.com, bölgedeki 173 milyar dolarlık toplam işlem hacminin 112 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirerek, Kuzey Amerika pazarındaki lider konumunu daha da güçlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsaları arasındaki rekabet kızışıyor - Son Dakika

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