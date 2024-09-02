Ağustos Ayında Kripto Para Borsalarında İşlem Hacmi Artışı - Son Dakika
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Ağustos Ayında Kripto Para Borsalarında İşlem Hacmi Artışı

Ağustos Ayında Kripto Para Borsalarında İşlem Hacmi Artışı

Ağustos ayında kripto para borsalarında küresel işlem hacimleri yüzde 6,6 artarak 1,2 trilyon dolara ulaştı. ABD merkezli borsalar ise yüzde 21,6'lık bir büyüme kaydetti ve bu dönemde Crypto.com, Kuzey Amerika pazarında 95,77 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıktı. Yaz aylarında başlayan bu yükseliş trendi, Haziran ayındaki düşüşü tersine çevirdi.

02.09.2024 19:44
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Ağustos ayı, kripto para borsaları için verimli geçti. Küresel ölçekte işlem hacimleri yüzde 6,6 artarken, ABD merkezli borsalar yüzde 21,6'lık büyüme kaydetti. Crypto.com, Kuzey Amerika pazarında 95,77 milyar dolarlık işlem hacmiyle öne çıktı.

2024 Yazında Kripto Borsalarının İşlem Hacmi Artışları Dikkat Çekiyor

Son aylarda kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Haziran ayında dip seviyeleri gören işlem hacimleri, yaz aylarıyla birlikte yükseliş trendine girdi. Özellikle geride bıraktığımız Ağustos ayı, bu canlanmanın belirgin şekilde hissedildiği bir dönem oldu.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto borsalarının spot piyasa işlem hacimleri, bir önceki aya kıyasla kayda değer bir artış gösterdi. Son piyasa verilerine göre Temmuz ayında 1,12 trilyon dolar olan toplam hacim, Ağustos'ta yüzde 6,6'lık bir yükselişle 1,2 trilyon dolara ulaştı. Bu pastadan en büyük dilimi, 448,45 milyar dolarlık işlem hacmiyle Binance kaptı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para borsaları da bu yükseliş trendinden nasibini aldı. Kuzey Amerika'da güçlü bir kullanıcı tabanına sahip olan bu borsalar, Temmuz ayında 137,17 milyar dolar olan aylık spot piyasa hacimlerini, Ağustos'ta yüzde 21,6'lık etkileyici bir artışla 166,84 milyar dolara taşıdı.

Bu yarışta öne çıkan isimlerden biri de Crypto.com oldu. Kuzey Amerika pazarında önemli bir konuma sahip olan borsa, Ağustos ayında 95,77 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşarak dikkat çekti.

Yaz ayları boyunca devam eden bu yükseliş eğilimi, Haziran ayındaki düşüş trendini tersine çevirdi. 2024 yılının en parlak dönemi ise Mart ayıydı. Bitcoin'in 73.000 doları aşarak rekor kırdığı bu dönemde, işlem hacimleri 2,48 trilyon dolarla zirve yaptı.

Kripto para dünyasının iki devi Bitcoin ve Ethereum arasındaki rekabet de sürüyor. Verilere göre büyük kripto para borsalarındaki günlük Bitcoin işlem hacminin 7 günlük hareketli ortalaması 10,27 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ethereum için bu rakam 6,52 milyar dolar seviyesinde kaldı.

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