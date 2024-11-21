Kripto para borsası BitGo Asya pazarına giriş yaptı - Son Dakika
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Kripto para borsası BitGo Asya pazarına giriş yaptı

Kripto para borsası BitGo Asya pazarına giriş yaptı

BitGo, Singapur'da yerel operasyonlarını başlatarak Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendiriyor. Singapur'un finansal alandaki düzenleyici kurumu olan MAS tarafından lisanslanan şirket, dijital varlık saklama, ticaret ve token yönetimi hizmetleri sunacak. Wintermute ile stratejik ortaklık kuran BitGo, kurumsal pazarda büyümeyi hedefliyor.

21.11.2024 13:28
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Dijital varlık sektörünün önde gelen şirketlerinden BitGo, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) aldığı büyük ödeme kurumu lisansıyla Asya pazarında önemli bir adım attı. Kaliforniya merkezli şirket, Singapur'da kurduğu yerel operasyonlarıyla Asya-Pasifik bölgesindeki kurumsal müşterilere kapsamlı dijital varlık hizmetleri sunmaya başladı. BitGo'nun bu stratejik hamlesi, Wintermute ile gerçekleştirdiği iş birliği ve Singapur'un tokenizasyon alanındaki yeni girişimleriyle aynı döneme denk geliyor.

BitGo, MAS Lisansıyla Asya Pasifik Pazarında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Küresel dijital varlık sektörünün önde gelen şirketlerinden BitGo, Singapur'da yeni bir atılım gerçekleştirdi. Kaliforniya merkezli şirket, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) aldığı büyük ödeme kurumu lisansının ardından, Asya-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Singapur'da yerel operasyonlarını başlattı.

BitGo Singapur, 21 Kasım'da resmen faaliyete geçerek, bölgedeki kurumsal müşterilere yönelik kapsamlı hizmetler sunmaya başladı. Şirket, dijital varlıkların saklanması, alım-satım işlemleri, mutabakat hizmetleri ve token yönetimi gibi temel alanlarda çözümler üretecek.

Şirketin Singapur operasyonlarının başına getirilen CEO Youngro Lee, konu hakkında yaptığı açıklamada, APAC bölgesinde düzenleyici çerçeveye tam uyum içinde çalışacaklarının altını çizdi. BitGo'nun bu yeni bölümü, yüksek likidite sağlayan elektronik ve sesli ticaret platformları ile otomatik mutabakat sistemleri üzerinde yoğunlaşacak.

Singapur'un kripto varlık ekosistemindeki öncü rolü ve düzenleyici yaklaşımı, BitGo'nun bölge seçiminde etkili oldu. Ülkenin stratejik konumu, şirketin Güneydoğu Asya pazarlarına erişimini kolaylaştıracak bir avantaj sağlıyor.

Öte yandan BitGo, bölgedeki etkinliğini artırmak için algoritmik ticaret alanında uzmanlaşmış Wintermute ile güçlerini birleştirdi. Wintermute'un kurucu ortağı Yoann Turpin, bu iş birliğinin APAC bölgesindeki kurumsal pazarın gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Bu gelişmeler, Singapur'un varlık tokenizasyonu alanındaki yeni girişimleriyle aynı döneme denk geliyor. MAS'ın Kasım ayı başında duyurduğu yeni tokenizasyon çerçevesi kapsamında, altı farklı para birimini kapsayan ve yedi yargı bölgesinde 15'i aşkın pilot uygulama gerçekleştirildi. MAS Genel Müdür Yardımcısı Leong Sing Chiong, bu uygulamaların henüz geniş ölçekte yaygınlaşamadığını ve gerekli altyapı desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BitGo'nun Singapur'daki bu yeni girişimi, şirketin Asya pazarlarındaki varlığını güçlendirirken, bölgedeki dijital varlık ekosisteminin gelişimine de önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Kripto Para, Singapur, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası BitGo Asya pazarına giriş yaptı - Son Dakika

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