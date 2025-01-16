Kripto para borsası BitMEX'e rekor ceza - Son Dakika
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Kripto para borsası BitMEX'e rekor ceza

Kripto para borsası BitMEX\'e rekor ceza

Bitcoin türev borsası BitMEX'e, kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 milyon dolar ek ceza kesildi. ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl, şirketin daha önce ödemeyi kabul ettiği 110 milyon dolarlık cezayı yetersiz nitelendirdi. BitMEX'in beş yıllık süreçte ABD düzenlemelerini ihlal ederek 1,3 milyar dolar kazandığı iddia ediliyor.

16.01.2025 12:30
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Kripto para sektöründe düzenleyici yaptırımları artmaya devam ediyor. BitMEX'in ana şirketi HDR Global Trading Inc, iki yıllık denetimli serbestlik sürecine tabi tutulacak. Şirket yönetimi, yeni cezanın rekabet gücünü ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyor.

ABD Mahkemesi İlk Cezayı Yetersiz Buldu

BitMEX davası, kripto para borsalarının düzenleyici kurumlarla olan ilişkisinde yeni bir dönemi gösteriyor. New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı, borsanın 2015-2020 yılları arasında yeterli bir kara para aklamayla mücadele programını bilerek uygulamadığını açıkladı.

ABD Savcısı Matthew Podolsky, borsanın müşterini tanı (KYC) sistemlerinin "etkisiz" olduğunu belirtti. Bu durum, şirketin ABD kullanıcılarının platformuna yasa dışı erişimine göz yummasına yol açtı. O dönemde bu kullanıcıların, toplam kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 11,5'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

BitMEX genel danışmanı Peter Wilkinson, duruşmada daha hafif bir ceza için mücadele etti. Wilkinson, hükümetin davasının şirketin rekabet gücüne ve diğer ülkelerdeki düzenleyici konumuna büyük zarar verdiğini öne sürdü.

Bu ceza, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) 2022'de borsa ve üst düzey yöneticilerine karşı açtığı hukuk davalarından ayrı olarak değerlendiriliyor. Düzenleyici kurumlar, benzer ihlaller nedeniyle kripto para ekosistemindeki denetimlerini sıkılaştırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası BitMEX'e rekor ceza - Son Dakika

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