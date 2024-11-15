Kripto para borsası büyük krizle boğuşuyor - Son Dakika
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Kripto para borsası büyük krizle boğuşuyor

Kripto para borsası büyük krizle boğuşuyor

Güney Kore'nin finansal düzenleyicisi FSC, ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit'te 500 binden fazla müşterini tanı (KYC) ihlali tespit etti. Lisans yenileme incelemesi sırasında ortaya çıkan usulsüzlükler arasında bulanık kimlik kartlarıyla hesap açılmasına izin verilmesi de bulunuyor. Ekim ayında 48,2 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan borsa, 71.740 dolara varan para cezası ve lisans iptali yaptırımı uygulanabilir.

15.11.2024 15:45
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Gün içinde yerel kaynak tarafından aktarılan habere göre FSC'nin soruşturması en az 500 bin ile 600 bin arasında KYC ihlali tespit etti. Finansal dünyada şok etkisi yaratan bu gelişme, Güney Kore kripto para piyasasının geleceğini yeniden şekillendirebilir.

Para Cezası ve Lisans İptali Kapıda

CoinMarketCap verilerine göre dünyanın en büyük beşinci spot borsası konumundaki Upbit, son 24 saatte 7,7 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti. FSC'nin incelemesi, borsanın müşteri kimlik doğrulama süreçlerindeki ciddi eksiklikleri gözler önüne koydu.

FSC Başkanı Kim Byung-hwan'ın geçen ay Güney Kore kripto para borsaları piyasasındaki tekelleşme eğilimini soruşturacağını açıklamasının ardından gelen bu gelişme, Upbit'in konumunu tehlikeye atabilir.

Upbit, Ekim ayında 48,2 milyar dolarlık kripto işlemi gerçekleştirdi. FSC yetkilileri, devam eden soruşturma hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi tercih etmedi.

Kripto Para, Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası büyük krizle boğuşuyor - Son Dakika

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