Kripto para borsası büyük krizle boğuşuyor

Kripto Para

Gün içinde yerel kaynak tarafından aktarılan habere göre FSC'nin soruşturması en az 500 bin ile 600 bin arasında KYC ihlali tespit etti. Finansal dünyada şok etkisi yaratan bu gelişme, Güney Kore kripto para piyasasının geleceğini yeniden şekillendirebilir.

Para Cezası ve Lisans İptali Kapıda

CoinMarketCap verilerine göre dünyanın en büyük beşinci spot borsası konumundaki Upbit, son 24 saatte 7,7 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti. FSC'nin incelemesi, borsanın müşteri kimlik doğrulama süreçlerindeki ciddi eksiklikleri gözler önüne koydu.

FSC Başkanı Kim Byung-hwan'ın geçen ay Güney Kore kripto para borsaları piyasasındaki tekelleşme eğilimini soruşturacağını açıklamasının ardından gelen bu gelişme, Upbit'in konumunu tehlikeye atabilir.

Upbit, Ekim ayında 48,2 milyar dolarlık kripto işlemi gerçekleştirdi. FSC yetkilileri, devam eden soruşturma hakkında daha fazla ayrıntı vermeyi tercih etmedi.