Kripto para borsası Bybit bir ülkeden daha çıkıyor - Son Dakika
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Kripto para borsası Bybit bir ülkeden daha çıkıyor

Kripto para borsası Bybit bir ülkeden daha çıkıyor

Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, kripto para borsası Bybit'in ülkedeki tüm operasyonlarını askıya almasını emretti. Düzenleyici kurum, uygun kayıt olmadan faaliyet gösteren Bybit'e 14 günlük süre tanıdı. Borsa ayrıca Malezyalı yatırımcılara yönelik tüm reklam faaliyetlerini ve Telegram destek grubunu sonlandıracak.

30.12.2024 10:50
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Güneydoğu Asya'nın önemli finans merkezlerinden Malezya'da kripto para düzenlemeleri sıkılaşıyor. Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu'nun Bybit'e yönelik kararı, ülkenin kayıtsız kripto borsalarına karşı sert tutumunu gösteriyor. Bybit ve CEO'su Ben Zhou, 2021'den bu yana düzenleyici kurumun Yatırımcı Uyarı Listesi'nde yer alıyordu.

Bybit için 14 Günlük Geri Sayım Başladı

Malezya'nın menkul kıymetler düzenleyicisi SC, Bybit'in web sitesi, mobil uygulamalar ve diğer dijital platformlarını 11 Aralık'tan itibaren kapatmasını bildirdi. Bu karar, platformun yerel düzenleyici gerekliliklere uyumu ve yatırımcı çıkarlarının korunması konusundaki endişelerden kaynaklanıyor.

SC'nin açıklamasına göre Tanınmış Piyasa Operatörü (RMO) olarak kayıt olmadan bir dijital varlık borsası işletmek, 2007 tarihli Sermaye Piyasası ve Hizmetleri Yasası'na aykırılık teşkil ediyor. Düzenleyici kurum, kayıtlı olmayan platformlarda işlem yapan yatırımcıların Malezya menkul kıymetler yasaları kapsamında korunmadığına dikkat çekti.

Bybit, Malezya Telegram kanalından yaptığı açıklamada uygun lisansları aldıktan sonra ülkeye dönmeyi planladıklarını belirtti. Borsa, ağustos ayında Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi öncesinde Fransa'dan da çekilmişti. Şu anda Malezya'da yalnızca altı kripto varlık borsası yasal olarak faaliyet gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası Bybit bir ülkeden daha çıkıyor - Son Dakika

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