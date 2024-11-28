Kripto para borsası Coinbase Celo desteğini kesiyor - Son Dakika
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Kripto para borsası Coinbase Celo desteğini kesiyor

Kripto para borsası Coinbase Celo desteğini kesiyor

Coinbase, Celo'nun Optimism Superchain ekosistemindeki Layer 2'ye geçiş sürecini desteklemeyeceğini duyurdu. Kullanıcıların CGLD tokenlarını 13 Ocak 2025 tarihine kadar platformdan çekmesi gerekiyor. Bu karar, Ethereum'un ölçeklendirme stratejisi için endişeleri beraberinde getirdi.

28.11.2024 16:14
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Celo ekosistemi, Coinbase'in bu kararına sert tepki gösterdi. cLabs CEO'su Marek Olszewski, kararın Ethereum'un Layer 2 odaklı ölçeklendirme yol haritasına zarar verebileceğini belirtti.

Coinbase ve Celo Arasında Layer 2 Geçiş Krizi

Coinbase'in çarşamba gecesi paylaştığı açıklamada, Celo Layer 1 ağının Ocak 2025'teki Layer 2 geçişini desteklemeyeceği belirtildi. Borsa, CGLD ile listelediği tokenın, diğer platformlarda CELO olarak işlem gördüğünü doğruladı.

Eski a16z crypto yetkilisi Nass Eddequiouaq, yeni bir zinciri desteklemenin özellikle ABD'deki borsalar için büyük bir teknik ve operasyonel zorluk olduğunu vurguladı. Uzmanlar, güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimindeki olası sorunlara dikkat çekti.

Kraken'ın yeni Layer 2 zinciri Ink'in kurucusu Andrew Koller ise Celo kullanıcılarına destek sözü verdi. Koller, ekibiyle birlikte 16 Ocak tarihine kadar gerekli entegrasyonları tamamlamaya çalışacaklarını bildirdi.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası Coinbase Celo desteğini kesiyor - Son Dakika

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