Kripto para borsası Coinbase cephesinden dev hamle: 1 milyar dolarlık hisseler geri alınacak

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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda, yönetim kurulunun 1 milyar dolarlık hisse senedi geri alım programını onayladığını duyurdu. Bu stratejik karar, şirketin piyasa şartlarına göre şekillenecek ve Coinbase'in bilançosundaki sağlam kaynakları yansıtacak. Hisselerdeki bu büyük geri alım planı, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvenini pekiştiriyor.

Coinbase'in Stratejik Hareketi: Hisseler Geri Alınacak

Kripto para borsası Coinbase, kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı üçüncü çeyrek finansal raporunda önemli bir karara imza attı. Şirketin yönetim kurulu, 1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma kararı aldı.

Şirket yönetiminden yapılan resmi açıklamada, ay sonuna kadar devam edecek geri alım programının detayları paylaşıldı. Programın esneklik içerdiği vurgulanan açıklamada, geri alımların zamanlaması ve miktarının piyasa koşullarına göre şekilleneceği belirtildi.

Mali tablolarıyla ilgili de bilgi veren Coinbase, üçüncü çeyrek sonunda toplam kaynaklarının bir önceki çeyreğe kıyasla 417 milyon dolar artış gösterdiğini ve 8,2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Şirketin temel gelir kaynağını oluşturan işlem ücretlerinde, ABD piyasasındaki işlem hacimlerinin daralması nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 27'lik bir düşüş yaşandı. Yetkililer, kripto varlık oynaklığının işlem hacmini doğrudan etkilediğini ve bu oynaklığın üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azaldığını vurguladı.

Finansal raporun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından şirket hisselerinde ilk etapta yaklaşık yüzde 7'lik bir değer kaybı gözlendi. Buna karşın, kripto para birimlerinin artan popülaritesi sayesinde şirket hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 22 değer kazandı.

Şirket, ABD'deki düzenleyici belirsizliklere rağmen yenilikçi projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Visa banka kartı kullanıcılarına yönelik geliştirilen anlık para transferi özelliği dikkat çekiyor. Bununla birlikte borsa, işlem hacmine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla saklama hizmetleri ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi gibi alanlarda da faaliyetlerini genişletiyor.