Kripto para borsası Coinbase gelirlerini ikiye katladı

Kripto Para

Coinbase'in dördüncü çeyrek performansı piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirket, 579 milyon dolar net gelir raporlarken, işlem gelirleri yüzde 172 artışla 1,6 milyar dolara ulaştı. USD kaynakları ise 9,3 milyar dolara yükseldi.

Coinbase Bankacılık Reformu İstiyor

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Coinbase, 2024'ün son çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar paylaştı. Şirketin stablecoin gelirleri 226 milyon dolar olurken, bu rakam önceki çeyreğe göre hafif bir düşüş gösterdi.

Şirket yönetimi, ABD seçimlerinde kripto sektörünün sesinin güçlü bir şekilde duyulduğunu vurguladı. Trump yönetiminin ABD'yi küresel kripto merkezi yapma hedefi, sektörde olumlu beklentileri güçlendirdi.

Coinbase, bankacılık sektörüyle entegrasyonu güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), FDIC ve OCC'ye bir mektup iletti. Şirketin baş politika yetkilisi Faryar Shirzad, banka düzenleyicilerinin kripto hizmetlerine yönelik kısıtlamalarının sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Piyasa değeri 73 milyar doları aşan Coinbase'in hisseleri, 2025 yılında yüzde 16 ve son bir yılda yaklaşık yüzde 112 değer kazandı.