Kripto para borsası Coinbase Hindistan pazarına geri dönüyor

Hindistan kripto para ekosisteminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin ekonomik işler sekreteri Ajay Seth'in kripto varlıklara yönelik tutumlarını gözden geçirdiklerini açıklamasının ardından, küresel borsalar art arda Hindistan pazarına dönüş sinyali vermeye başladı.
Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından Coinbase, Financial Intelligence Unit ile temaslarına devam ediyor. Şirket Hindistan'daki operasyonlarını yeniden başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Coinbase sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan pazarındaki fırsatlardan heyecan duyduklarını ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak istediklerini belirtti. Bununla birlikte, FIU kaydı konusunda henüz duyurulacak.
Hindistan'ın kripto para politikasındaki bu değişim, küresel borsaların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta Bybit 1 milyon dolar ceza ödeyerek FIU kaydını tamamladı. Binance de geçen yıl Ağustos ayında 2,25 milyon dolar ceza karşılığında pazara geri döndü.
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