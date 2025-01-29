Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor

Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor

Coinbase'in siyasi etki alanında yeni bir sayfa açtığı bu hamle, kripto para sektörünün Washington ile ilişkilerini güçlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle Donald Trump yönetiminin kripto para yanlısı tutumu ve Trump'ın oğlu Barron'un kripto paralara olan ilgisi, düzenleyici çerçeve için yeni fırsatlar yaratabilir.

29.01.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Coinbase, politika yapımında etkinliğini artırmak için önemli bir adım attı. Şirketin Küresel Danışma Konseyi'ne Trump'ın 2024 eş kampanya yöneticisi Chris LaCivita, eski Senatör Kyrsten Sinema, eski New York Fed Başkanı Bill Dudley ve eski Inter-American Development Bank Başkanı Luis Alberto Moreno katıldı.

Coinbase Düzenleyici İlişkilerinde Yeni Döneme Hazırlanıyor

Coinbase'in Küresel Danışma Konseyi'ne katılan dört yeni üye, şirketin politika ve düzenleme alanındaki etkisini güçlendirecek. Trump'ın 2024 kampanyasının kilit isimlerinden Chris LaCivita, kripto para düzenlemeleri konusunda önemli bir köprü görevi üstlenecek.

Eski Senatör Kyrsten Sinema, yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekiyor. Eski Senatör Kyrsten'a göre Trump yönetiminin kripto para yanlısı tutumu tek başına yeterli değil ve tüketicilerin güvenini sağlamak için kapsamlı bir yasal çerçeve gerekiyor.

Şirket, Fairshake adlı kripto odaklı siyasi eylem komitesi aracılığıyla "yenilik yanlısı" siyasi adaylara 78 milyon dolar katkıda bulundu. Bu girişim, kripto para sektörünün düzenleyici çerçevenin şekillenmesinde aktif rol alma hedefini gösteriyor.

Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, kripto paraların finansal sisteme güvenli ve faydalı bir şekilde entegre edilmesi için kritik bir dönemden geçildiğini belirtiyor. Bu entegrasyon sürecinde Coinbase gibi güvenilir iş ortaklarının rolü büyük önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto para borsası Coinbase siyasi etkinliğini üst düzey isimlerle artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.