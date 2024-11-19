Kripto para borsası Gemini Fransa\'da faaliyete başlıyor

Kripto Para

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi yaklaşırken kripto şirketlerinin bölgeye olan ilgisi artmaya devam ediyor. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Gemini'nin Fransa yatırımı, ülkenin proaktif kripto düzenlemeleri ve tüketici koruma yaklaşımıyla şekillenen güvenli yatırım ortamını tercih ettiğini gösteriyor.

Lisans MiCA Düzenlemeleri Öncesi Alındı

Gemini'nin Birleşik Krallık ve Avrupa yetkilisi Gillian Lynch, Fransız pazarının dijital varlıklara yönelik ilgisinin arttığını ve sağlam düzenleyici çerçevenin önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Şirketin 2024 Küresel Kripto Durumu raporu, Fransa'yı kripto kışı sonrası en hızlı büyüyen pazar olarak tanımlıyor.

Fransa'daki düzenleyici endişeler son iki yılda yüzde 37'den yüzde 32'ye geriledi. Bu düşüş, ülkenin VASP'lara yönelik proaktif düzenlemeleri ve yaklaşan MiCA reformlarıyla ilişkilendiriliyor.

Gemini'nin Fransa operasyonları, şirketin Earn programında yaşanan sorunların ardından gelen önemli bir gelişme niteliğinde. Borsa, Mayıs ayında kripto borç verme programı Earn kullanıcılarına 2,18 milyar USD değerinde kripto varlığı iade edeceğini duyurmuştu.

Fransa, donanım cüzdanı üreticisi Ledger ve DeFi platformu Morpho gibi önemli kripto projelerine ev sahipliği yapıyor. Bu ekosistem, Gemini'nin bölgesel genişlemesi için önemli fırsatlar sunuyor.