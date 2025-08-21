Kripto para borsası Gemini, Trump'a 188 Bitcoin bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Kripto para borsası Gemini, Trump'a 188 Bitcoin bağışladı

Kripto para borsası Gemini, Trump\'a 188 Bitcoin bağışladı
21.08.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemini kripto borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, Digital Freedom Fund PAC'a 188'den fazla Bitcoin bağışlayarak 21 milyon dolarlık rekor katkı gerçekleştirdi. Milyarder ikizler bu hamleyle Trump'ın Amerika'yı kripto başkenti yapma vizyonunu desteklemeyi hedefliyor. Bağış kripto endüstrisinin politik güç kazanma çabasının önemli göstergesi.

Amerika'nın kripto politikalarında yaşanan dönüşüm, sektörün en güçlü isimlerinden çarpıcı bir hamleyle destekleniyor. Winklevoss kardeşler, sadece finansal katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda kripto endüstrisi için kapsamlı bir yasal reform gündemi ortaya koyuyor.

Gemini Kurucularından Trump Destekçilerine 21 Milyon Dolarlık Bağış

Tyler Winklevoss, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada Digital Freedom Fund PAC'ın hedefini netleştirdi. "Başkan Trump'ın Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapma vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak" olarak tanımlanan bu girişim, sektörün politik alandaki etkisini artırmayı amaçlıyor.

Winklevoss kardeşler 2024 yılında başlattıkları politik bağış serisiyle dikkat çekmişti. Daha önce Trump'ın başkanlık seçim çalışmasına toplam 2 milyon dolar Bitcoin bağışlayan ikizler, şimdi çok daha büyük bir adım atıyor.

İkizlerin bu stratejik yaklaşımı, özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) çifte düzenlemesini önleyecek piyasa yapısı mevzuatı ve 'Bitcoin Haklar Bildirgesi' gibi uzun vadeli hedefleri içeriyor. Bu girişim kripto yatırımcılarının temel haklarını koruma sorumluluğunu da üstleniyor.

Bu son bağış sadece finansal destek değil aynı zamanda Amerika'nın merkezi banka dijital para birimi planlarına karşı duruş ve kripto kullanıcılarının temel haklarını koruma misyonu da bu girişimin merkezinde yer alıyor. Digital Freedom Fund, 11 Temmuz'da kuruldu ve henüz bağışçılarının tam bir muhasebesi bulunmuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası Gemini, Trump'a 188 Bitcoin bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:58:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kripto para borsası Gemini, Trump'a 188 Bitcoin bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.