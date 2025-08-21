Kripto para borsası Gemini, Trump\'a 188 Bitcoin bağışladı

Amerika'nın kripto politikalarında yaşanan dönüşüm, sektörün en güçlü isimlerinden çarpıcı bir hamleyle destekleniyor. Winklevoss kardeşler, sadece finansal katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda kripto endüstrisi için kapsamlı bir yasal reform gündemi ortaya koyuyor.

Gemini Kurucularından Trump Destekçilerine 21 Milyon Dolarlık Bağış

Tyler Winklevoss, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada Digital Freedom Fund PAC'ın hedefini netleştirdi. "Başkan Trump'ın Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapma vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak" olarak tanımlanan bu girişim, sektörün politik alandaki etkisini artırmayı amaçlıyor.

Winklevoss kardeşler 2024 yılında başlattıkları politik bağış serisiyle dikkat çekmişti. Daha önce Trump'ın başkanlık seçim çalışmasına toplam 2 milyon dolar Bitcoin bağışlayan ikizler, şimdi çok daha büyük bir adım atıyor.

İkizlerin bu stratejik yaklaşımı, özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) çifte düzenlemesini önleyecek piyasa yapısı mevzuatı ve 'Bitcoin Haklar Bildirgesi' gibi uzun vadeli hedefleri içeriyor. Bu girişim kripto yatırımcılarının temel haklarını koruma sorumluluğunu da üstleniyor.

Bu son bağış sadece finansal destek değil aynı zamanda Amerika'nın merkezi banka dijital para birimi planlarına karşı duruş ve kripto kullanıcılarının temel haklarını koruma misyonu da bu girişimin merkezinde yer alıyor. Digital Freedom Fund, 11 Temmuz'da kuruldu ve henüz bağışçılarının tam bir muhasebesi bulunmuyor.