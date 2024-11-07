Kripto para borsası Kraken ile SEC arasındaki düzenleyici savaş kızışıyor

Kripto Para

Kripto para sektöründe düzenleyici kurumlar ile şirketler arasındaki gerilim devam ediyor. SEC'in Kasım 2023'te başlattığı dava sürecinde Kraken, dijital varlıkların menkul kıymet olmadığını savunurken komisyon bu savunmaların hukuken geçersiz olduğunu vurguluyor.

SEC Kripto Regülasyonunda Geri Adım Atmıyor

SEC, 5 Kasım'da mahkemeye sunduğu dilekçede Kraken'in üç savunmasının reddedilmesini talep etti. Komisyon, ABD menkul kıymetler yasaları ve bunların kripto endüstrisine uygulanması konusundaki belirsizlik iddialarını reddetti.

Kraken'in adil bildirim almadığına dair savunmaları da SEC tarafından kabul edilmedi. Komisyon, 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'ndaki "yatırım sözleşmesi" teriminin anayasaya aykırı şekilde belirsiz olmadığını savundu.

SEC'in bu hamlesi, kripto para dünyasında düzenleyici baskının artacağının işareti olarak yorumlanıyor. Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık seçimini kazanması durumunda SEC'in kripto düzenlemelerine yaklaşımının değişebileceğine dair beklentiler ise sektörde umut oluşturuyor.

Komisyon, Coinbase ve Binance gibi diğer büyük kripto borsalarına karşı da benzer yasal işlemler başlattı. Bu durum, kripto endüstrisinin SEC'i "yanlış yönlendirilmiş federal bir kurum" olarak değerlendirmesine neden oluyor.