Kripto para borsası Kraken köklü değişikliğe gidiyor

Kripto Para

Kraken'in bu yapısal dönüşümü, kripto para sektöründeki işten çıkarma dalgasının yeni bir örneğini oluşturuyor. Ethereum geliştirme firması Consensys ve merkezi olmayan türev platformu dYdX gibi şirketlerin benzer kararlarının ardından gelen bu değişim, 1 milyar doların üzerindeki net gelire rağmen gerçekleşiyor.

Kripto Dünyasında İşten Çıkarmalar Devam Ediyor

Kraken'in ortak CEO'ları yayımlanan blog yazısında, müşteriler için inovasyon, ürün geliştirme ve piyasaya sürme süreçlerinde temel değişiklikler planladıklarını bildirdi. Şirket yönetimi, dünya çapında uzaktan çalışan bir organizasyon olarak büyürken, kurumsal katmanların artmasının karar alma süreçlerini yavaşlattığını vurguladı.

Mike Issac'in X platformunda paylaştığı bilgiye göre şirket iş gücünün yüzde 15'ini işten çıkaracak. Kraken temsilcisi bu rakamla ilgili yorum yapmadı.

Kraken'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Jesse Powell, 2021'den beri yönetim kurulunda görev yapan Sethi'nin zorlu süreçlerdeki başarısına güvendiğini belirtti. Sethi'nin geçmiş deneyimleri arasında Lolapps'teki CEO'luk görevi, Nibiru kripto türev ticaret protokolünün kuruculuğu ve Tribe Capital'in kurucu ortaklığı bulunuyor.