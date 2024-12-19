Kripto para borsası Kraken merkeziyetsiz finans dünyasına adım attı

Kripto Para

Ethereum ölçeklendirme çözümleri arasında yeni bir rekabet başladı. Kraken'in 2025 başlarında piyasaya sürmeyi planladığı Layer 2 projesi Ink, Optimism'in Superchain teknoloji altyapısını kullanarak ana ağda hizmete başladı. Bu hamle, Coinbase'in Base ve Sony'nin Soneium gibi projelerinin ardından kripto para borsalarının Layer 2 pazarındaki varlığını güçlendirdi.

Kraken Layer 2 Ağı Ink Ana Ağda Faaliyete Başladı

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Kraken'in yeni Layer 2 çözümü Ink, Optimism'in Superchain teknolojisini kullanarak kullanıcılara daha hızlı ve düşük maliyetli işlem imkanı sunacak. Platform, Ocak 2025'te başlayacak Aşama 1 merkeziyetsizlik süreciyle birlikte izinsiz hata kanıtlarını devreye alacak.

Bu özellik, kullanıcı topluluğuna potansiyel geçersiz işlemlere itiraz etme imkanı sağlayacak. Kraken ayrıca platformun merkeziyetsiz finans ile geleneksel finans arasındaki engelleri kaldırmayı hedeflediğini belirtti. Ink'in lansmanı, Kraken'in ekim ayında gerçekleşen yeniden yapılanma sürecinin ardından geldi.

Base, Soneium ve World Chain gibi projelerin Optimism teknolojisini kullandığı ekosistemde Kraken da yerini aldı. Platform, merkeziyetsiz borsalar ve merkeziyetsiz finans protokolleriyle kurduğu ortaklıklar sayesinde kullanıcılarına geniş bir hizmet yelpazesi sunacak.