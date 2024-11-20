Kripto para dostu aday Trump kabinesine giriyor - Son Dakika
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Kripto para dostu aday Trump kabinesine giriyor

Kripto para dostu aday Trump kabinesine giriyor

ABD'nin yeni Ticaret Bakanı olması beklenen Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. En büyük stablecoin Tether'ın (USDT) saklayıcı kurumu olan Cantor Fitzgerald'ın başındaki Lutnick, Bitcoin (BTC) destekçisi kimliğiyle dikkat çekiyor.

20.11.2024 09:53
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Global finansal hizmetler firması Cantor Fitzgerald'ın CEO'su Howard Lutnick'in ABD Ticaret Bakanlığı'na atanması değerlendiriliyor. Donald Trump'ın başkanlık yeni dönem planlamasında aktif rol alan Lutnick, bakanlık koltuğu için güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Tether Saklayıcısından ABD Ticaret Bakanlığına

2021'den bu yana piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan USDT'nin saklayıcılığını üstlenen Cantor Fitzgerald, Lutnick'in liderliğinde kripto para sektöründe önemli bir konuma sahip.

Bitcoin 2024 konferansında önemli açıklamalarda bulunan Lutnick, USDT'nin bire bir karşılığı olduğunu ve rezervlerinin ABD Hazine bonoları, Bitcoin ve altında tutulduğunu vurguladı.

Lutnick ayrıca Bitcoin'in küresel ticarette serbestçe kullanılması gerektiğini savunurken, Cantor Fitzgerald'ın dünyanın en büyük toptancısı olarak bu hedef doğrultusunda çalışacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı olarak Lutnick'in, ekonomiyi güçlendirme ve inovasyonu teşvik etme görevlerini üstlenmesi bekleniyor. Trump'ın ekibi konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para dostu aday Trump kabinesine giriyor - Son Dakika

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