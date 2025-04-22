Kripto para dostu yeni SEC başkanı göreve başladı

Paul Atkins'in SEC başkanlığına gelişi, kripto para sektörü için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Daha önce 2002-2008 yılları arasında eski Başkan George W. Bush döneminde SEC komiseri olarak görev yapan Atkins, komisyondaki ilk görevinden sonra danışmanlık firması Patomak Global Partners'ı kurmuştu. Müşterileri arasında bankalar, kripto borsaları ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) platformlarının da bulunduğu Atkins, yeni görevinde kripto sektörüne yönelik net ve uygulanabilir düzenlemeler getirmeyi hedefliyor.

Senato Onayı Sonrası Atkins Resmen Göreve Başladı

ABD'nin finansal düzenleyici kurumu SEC'in yeni başkanı Paul Atkins, resmen görevine başladı. Atkins, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "SEC'e geri dönerken sermaye oluşumunu kolaylaştırma; adil, düzenli ve verimli piyasaları sürdürme ve yatırımcıları koruma misyonunu ilerletmek için diğer komisyon üyeleri ve kurumun özverili profesyonelleriyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni başkanın dijital varlıklar konusundaki olumlu yaklaşımı, sektörde heyecan yaratıyor. Geçen ay Senato Bankacılık Komitesi duruşmasında sunduğu ifadede Atkins, dijital varlıklar için bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı "en öncelikli konu" yapacağını vurguladı.

Bu yön, eski Başkan Gary Gensler'in sektöre yönelik benimsediği "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımıyla tezat oluşturuyor. Gensler'in Ocak ayındaki ayrılışından bu yana, SEC tartışmalı kripto muhasebe kılavuzunu geri çekti. Ayrıca büyük sektör oyuncularına karşı yaptırım eylemlerini durdurdu ve bir kripto görev gücü kurdu.

Komiser Hester Peirce liderliğindeki görev gücü, kripto sektöründeki çeşitli düzenleyici konularda açık tartışmalara katılmak üzere uzmanları davet ediyor. Görev gücü ayrıca hangi kripto paraların finansal menkul kıymet olmadığı konusunda netlik sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trump yönetiminin kripto para stratejisi, Atkins'in liderliğinde şekillenmeye devam edecek. Sektör uzmanları, yeni başkanın deneyimi ve vizyonuyla SEC'in düzenleyici çalışmalarına önemli katkılar sağlamasını bekliyor.