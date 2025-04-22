Kripto para dostu yeni SEC başkanı göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto para dostu yeni SEC başkanı göreve başladı

Kripto para dostu yeni SEC başkanı göreve başladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para destekçisi Paul Atkins'in resmen kurumun 34. başkanı olarak göreve başladığını duyurdu. Başkan Donald Trump tarafından 20 Ocak'ta aday gösterilen ve bu ay Senato tarafından onaylanan Atkins, kripto varlıklar için düzenleyici çerçeveyi "en öncelikli konu" olarak belirledi.

22.04.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paul Atkins'in SEC başkanlığına gelişi, kripto para sektörü için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Daha önce 2002-2008 yılları arasında eski Başkan George W. Bush döneminde SEC komiseri olarak görev yapan Atkins, komisyondaki ilk görevinden sonra danışmanlık firması Patomak Global Partners'ı kurmuştu. Müşterileri arasında bankalar, kripto borsaları ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) platformlarının da bulunduğu Atkins, yeni görevinde kripto sektörüne yönelik net ve uygulanabilir düzenlemeler getirmeyi hedefliyor.

Senato Onayı Sonrası Atkins Resmen Göreve Başladı

ABD'nin finansal düzenleyici kurumu SEC'in yeni başkanı Paul Atkins, resmen görevine başladı. Atkins, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "SEC'e geri dönerken sermaye oluşumunu kolaylaştırma; adil, düzenli ve verimli piyasaları sürdürme ve yatırımcıları koruma misyonunu ilerletmek için diğer komisyon üyeleri ve kurumun özverili profesyonelleriyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni başkanın dijital varlıklar konusundaki olumlu yaklaşımı, sektörde heyecan yaratıyor. Geçen ay Senato Bankacılık Komitesi duruşmasında sunduğu ifadede Atkins, dijital varlıklar için bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı "en öncelikli konu" yapacağını vurguladı.

Bu yön, eski Başkan Gary Gensler'in sektöre yönelik benimsediği "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımıyla tezat oluşturuyor. Gensler'in Ocak ayındaki ayrılışından bu yana, SEC tartışmalı kripto muhasebe kılavuzunu geri çekti. Ayrıca büyük sektör oyuncularına karşı yaptırım eylemlerini durdurdu ve bir kripto görev gücü kurdu.

Komiser Hester Peirce liderliğindeki görev gücü, kripto sektöründeki çeşitli düzenleyici konularda açık tartışmalara katılmak üzere uzmanları davet ediyor. Görev gücü ayrıca hangi kripto paraların finansal menkul kıymet olmadığı konusunda netlik sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trump yönetiminin kripto para stratejisi, Atkins'in liderliğinde şekillenmeye devam edecek. Sektör uzmanları, yeni başkanın deneyimi ve vizyonuyla SEC'in düzenleyici çalışmalarına önemli katkılar sağlamasını bekliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para dostu yeni SEC başkanı göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:46 Damacanaya 4 ayda 3 zam Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu
10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:21:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kripto para dostu yeni SEC başkanı göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement