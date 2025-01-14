Kripto para dünyası Trump\'ın yemin törenine odaklandı

Kripto Para

Trump'ın yemin törenindeki konuşması tahmin piyasalarının odak noktası haline geldi. Polymarket'te yapılan tahminlerin toplam hacmi 1,86 milyon doları aşarken, bunun 845 bin doları kripto para terimleri üzerine yoğunlaştı. Platform kullanıcıları, Trump'ın özellikle Bitcoin ve Dogecoin'den bahsetme olasılığı üzerinde duruyor.

Polymarket Yatırımcıları Trump'ın Konuşmasında Kripto Arayacak

Polymarket'teki tahminler Trump'ın yemin konuşmasında kripto para birimlerinden bahsetme olasılığını yüzde 15 olarak gösteriyor. Platform üzerinde Bitcoin (BTC) ve kripto terimleri için yapılan bahisler 519 bin dolara ulaştı. Dogecoin (DOGE) terimleri için yapılan bahisler ise 326 bin dolar seviyesinde.

Polymarket'in aralık ayı işlem hacmi 1,93 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 26,6'lık düşüşe işaret ediyor. Tahmin piyasası platformu daha önce de Trump'ın seçim mitingleri ve ikinci başkanlık tartışmasındaki açıklamaları için benzer bahis seçenekleri sundu.